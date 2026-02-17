В ВР предлагают закрепить ответственность командиров за организацию избирательного процесса в воинских частях

В Верховной Раде наработали дополнительные уточнения к законодательным предложениям по проведению выборов в особый или послевоенный период, касающиеся роли командиров воинских частей в организации избирательного процесса.

Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам в особый или послевоенный период, передает УНН.

Детали

По его словам, речь идет о четком определении командиров воинских частей как субъектов, ответственных за обеспечение избирательных комиссий необходимыми помещениями.

Это очень важное уточнение. Оно довольно техническое, но на практике без таких формулировок организовать избирательный процесс будет значительно сложнее - отметил Лозинский.

Он подчеркнул, что без четкого закрепления ответственности на уровне закона могли бы возникать административные коллизии, даже если на практике все стороны понимают свои роли.

Де-факто руководители подразделений и командиры воинских частей часто и так осознают свою ответственность. Но де-юре, при администрировании избирательного процесса в секторе безопасности и обороны, могли бы возникать проблемы - пояснил депутат.

По словам Лозинского, соответствующие формулировки были наработаны совместно с юридическим управлением парламента и членами рабочей подгруппы.

Отдельно он отметил, что в заключительных и переходных положениях законопроекта учтены предложения гражданской сети "Опора", которая активно участвовала в работе над документом.

Речь идет о процессах обжалования, инструментах реагирования на нарушения и механизмах контроля. Это критически важные элементы, которые необходимо заложить сразу, чтобы обеспечить доверие к избирательному процессу - подчеркнул народный депутат.

Он добавил, что рабочая группа стремилась максимально четко прописать все процедурные моменты, чтобы избежать правовых пробелов при возможном проведении выборов в сложных условиях безопасности.

Напомним

Рабочая группа подготовила изменения для реализации избирательных прав военнослужащих и представителей сил безопасности. Законопроект учитывает идентификацию избирателей и расширяет терминологию.