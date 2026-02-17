У ВР підготували законодавчі поправки для захисту виборчих прав військових

Робоча група з підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в особливий або повоєнний період завершила роботу над комплексними змінами, які мають забезпечити реалізацію виборчих прав військовослужбовців та представників сил безпеки і оборони. Про це заявив народний депутат Роман Лозинський під час засідання відповідної робочої групи, передає УНН.

Деталі

За його словами, у роботі підгрупи з питань виборчих прав військових взяли участь майже 60 осіб, відбулося сім офіційних засідань і сотні консультацій між ними. У результаті було фіналізовано 13 комплексних поправок до законопроєкту Центральної виборчої комісії, який узяли за основу.

Лозинський наголосив, що ключовим завданням було усунути прогалини та неточності в базовому тексті законопроєкту, не виходячи за запропоновану ЦВК рамку. За його словами, робота відбувалася у тісній взаємодії з Центральною виборчою комісією та юридичним управлінням парламенту.

Окрему увагу робоча група приділила термінології. Як зазначив депутат, початкове формулювання "військовослужбовці" не охоплювало всіх представників сил безпеки і оборони. Тому в тексті законопроєкту було узгоджено ширше визначення, яке включає осіб, що проходять військову службу, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, а також поліцейських. Це, за словами Лозинського, дозволяє уникнути дискримінації будь-якої з категорій.

Ще одним важливим блоком змін стало питання ідентифікації виборців. Депутат пояснив, що навіть у повоєнний період військові можуть нести службу на кордоні, у зонах безпеки або на опорних пунктах і прибувати на виборчі дільниці без паспорта. Тому робоча група уточнила перелік документів, які підтверджують особу, щоб військовослужбовці могли реалізувати своє виборче право без формальних перешкод.

За словами Лозинського, ці зміни мають практичне значення для великої кількості громадян і є важливим кроком до проведення справедливих виборів після завершення війни або в умовах особливого періоду.

Наше завдання - зробити так, щоб жоден військовослужбовець або представник сил безпеки й оборони не був дискримінований у реалізації виборчого права - заявив Роман Лозинський.

Нагадаємо

Робоча група Верховної Ради готує базовий документ щодо організації виборчого процесу в умовах війни. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що він буде готовий найближчими тижнями.