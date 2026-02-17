У ВР підготували законодавчі поправки для захисту виборчих прав військових

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
14:26 • 2574 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 9592 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 13038 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 14116 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 16852 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 23540 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33246 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44376 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52453 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38874 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
75%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"17 лютого, 06:12 • 21291 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні17 лютого, 06:14 • 23142 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 18613 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб11:03 • 9246 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 10619 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 18873 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 38121 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 47715 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 68210 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 72715 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Музикант
Рустем Умєров
Блогери
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 10794 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 7764 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 24299 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 21992 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 24999 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Фільм
Опалення

У ВР підготували законодавчі поправки для захисту виборчих прав військових

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Робоча група підготувала зміни для реалізації виборчих прав військовослужбовців та представників сил безпеки. Законопроєкт враховує ідентифікацію виборців та розширює термінологію.

У ВР підготували законодавчі поправки для захисту виборчих прав військових

Робоча група з підготовки законодавчих пропозицій щодо проведення виборів в особливий або повоєнний період завершила роботу над комплексними змінами, які мають забезпечити реалізацію виборчих прав військовослужбовців та представників сил безпеки і оборони. Про це заявив народний депутат Роман Лозинський під час засідання відповідної робочої групи, передає УНН.

Деталі

За його словами, у роботі підгрупи з питань виборчих прав військових взяли участь майже 60 осіб, відбулося сім офіційних засідань і сотні консультацій між ними. У результаті було фіналізовано 13 комплексних поправок до законопроєкту Центральної виборчої комісії, який узяли за основу.

Лозинський наголосив, що ключовим завданням було усунути прогалини та неточності в базовому тексті законопроєкту, не виходячи за запропоновану ЦВК рамку. За його словами, робота відбувалася у тісній взаємодії з Центральною виборчою комісією та юридичним управлінням парламенту.

Окрему увагу робоча група приділила термінології. Як зазначив депутат, початкове формулювання "військовослужбовці" не охоплювало всіх представників сил безпеки і оборони. Тому в тексті законопроєкту було узгоджено ширше визначення, яке включає осіб, що проходять військову службу, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, а також поліцейських. Це, за словами Лозинського, дозволяє уникнути дискримінації будь-якої з категорій.

Ще одним важливим блоком змін стало питання ідентифікації виборців. Депутат пояснив, що навіть у повоєнний період військові можуть нести службу на кордоні, у зонах безпеки або на опорних пунктах і прибувати на виборчі дільниці без паспорта. Тому робоча група уточнила перелік документів, які підтверджують особу, щоб військовослужбовці могли реалізувати своє виборче право без формальних перешкод.

За словами Лозинського, ці зміни мають практичне значення для великої кількості громадян і є важливим кроком до проведення справедливих виборів після завершення війни або в умовах особливого періоду.

Наше завдання - зробити так, щоб жоден військовослужбовець або представник сил безпеки й оборони не був дискримінований у реалізації виборчого права

- заявив Роман Лозинський.

Нагадаємо

Робоча група Верховної Ради готує базовий документ щодо організації виборчого процесу в умовах війни. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що він буде готовий найближчими тижнями.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України