Эксклюзив
14:26
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - Умеров
12:23
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
12:15
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25
САП будет просить для Галущенко миллионный залог
17 февраля, 04:30
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
В ВР подготовили законодательные поправки для защиты избирательных прав военных

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Рабочая группа подготовила изменения для реализации избирательных прав военнослужащих и представителей сил безопасности. Законопроект учитывает идентификацию избирателей и расширяет терминологию.

В ВР подготовили законодательные поправки для защиты избирательных прав военных

Рабочая группа по подготовке законодательных предложений по проведению выборов в особый или послевоенный период завершила работу над комплексными изменениями, которые должны обеспечить реализацию избирательных прав военнослужащих и представителей сил безопасности и обороны. Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский во время заседания соответствующей рабочей группы, передает УНН.

Подробности

По его словам, в работе подгруппы по вопросам избирательных прав военных приняли участие почти 60 человек, состоялось семь официальных заседаний и сотни консультаций между ними. В результате было финализировано 13 комплексных поправок к законопроекту Центральной избирательной комиссии, который был взят за основу.

Лозинский подчеркнул, что ключевой задачей было устранить пробелы и неточности в базовом тексте законопроекта, не выходя за предложенные ЦИК рамки. По его словам, работа проходила в тесном взаимодействии с Центральной избирательной комиссией и юридическим управлением парламента.

Отдельное внимание рабочая группа уделила терминологии. Как отметил депутат, первоначальная формулировка "военнослужащие" не охватывала всех представителей сил безопасности и обороны. Поэтому в тексте законопроекта было согласовано более широкое определение, которое включает лиц, проходящих военную службу, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также полицейских. Это, по словам Лозинского, позволяет избежать дискриминации любой из категорий.

Еще одним важным блоком изменений стал вопрос идентификации избирателей. Депутат пояснил, что даже в послевоенный период военные могут нести службу на границе, в зонах безопасности или на опорных пунктах и прибывать на избирательные участки без паспорта. Поэтому рабочая группа уточнила перечень документов, подтверждающих личность, чтобы военнослужащие могли реализовать свое избирательное право без формальных препятствий.

По словам Лозинского, эти изменения имеют практическое значение для большого количества граждан и являются важным шагом к проведению справедливых выборов после завершения войны или в условиях особого периода.

Наша задача - сделать так, чтобы ни один военнослужащий или представитель сил безопасности и обороны не был дискриминирован в реализации избирательного права

- заявил Роман Лозинский.

Напомним

Рабочая группа Верховной Рады готовит базовый документ по организации избирательного процесса в условиях войны. Первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что он будет готов в ближайшие недели.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада