Эксклюзив
14:26 • 6542 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 13886 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 16631 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 17744 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 19582 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 24711 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 34206 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 45442 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 53668 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39371 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
В Раде обсудили риски администрирования послевоенных выборов и создания специзбирательных участков

Киев • УНН

 • 214 просмотра

В Верховной Раде обсудили безопасность и прозрачность послевоенных выборов, в частности риски, связанные со специзбирательными участками. Нардеп Геращенко акцентировала внимание на проблемах фальсификаций и формировании избирательных комиссий на деоккупированных территориях.

В Раде обсудили риски администрирования послевоенных выборов и создания специзбирательных участков

Во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период в Верховной Раде подняли вопрос безопасности и прозрачности организации избирательного процесса после завершения войны. Об этом заявила народный депутат Ирина Геращенко, выступая на заседании рабочей группы, пишет УНН.

Подробности

По ее словам, украинские партнеры за рубежом активно интересуются темой выборов, однако позиция украинских политических сил остается неизменной – речь идет исключительно о послевоенных выборах. Любые другие сценарии, по ее оценке, неприемлемы.

Геращенко обратила внимание на потенциальные риски, связанные с созданием специальных избирательных участков. Она отметила, что такие участки могут стать одним из наиболее уязвимых элементов администрирования выборов, учитывая возможные злоупотребления и ограниченный доступ наблюдателей.

Отдельно депутат подчеркнула, что в предыдущих избирательных кампаниях международные наблюдатели фактически не имели возможности работать на спец участках вблизи линии фронта из-за ограничений безопасности. Это, по ее словам, ставит под вопрос полноценный международный контроль за избирательным процессом в таких условиях.

Спецучастки – это всегда зона повышенного риска. Украина имеет травматический опыт фальсификаций, и мы не можем допустить ситуаций, когда результаты выборов будут вызывать сомнения

- подчеркнула Ирина Геращенко.

Также она подняла проблему формирования избирательных комиссий в общинах, которые находились под оккупацией. Геращенко отметила, что даже при отсутствии судебных приговоров или формальных признаков коллаборации, участие отдельных лиц в работе избирательных комиссий может негативно повлиять на доверие к результатам выборов.

По итогам выступления она подчеркнула необходимость дальнейшего детального обсуждения этих вопросов в рамках рабочей группы, в частности в контексте выборов на деоккупированных территориях и обеспечения международного наблюдения.

Напомним

В Верховной Раде разработали уточнения к законодательным предложениям относительно выборов, касающиеся роли командиров воинских частей в организации избирательного процесса. Это обеспечит избирательные комиссии необходимыми помещениями.

Андрей Тимощенков

Политика
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада