В Раде обсудили риски администрирования послевоенных выборов и создания специзбирательных участков

Во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период в Верховной Раде подняли вопрос безопасности и прозрачности организации избирательного процесса после завершения войны. Об этом заявила народный депутат Ирина Геращенко, выступая на заседании рабочей группы, пишет УНН.

По ее словам, украинские партнеры за рубежом активно интересуются темой выборов, однако позиция украинских политических сил остается неизменной – речь идет исключительно о послевоенных выборах. Любые другие сценарии, по ее оценке, неприемлемы.

Геращенко обратила внимание на потенциальные риски, связанные с созданием специальных избирательных участков. Она отметила, что такие участки могут стать одним из наиболее уязвимых элементов администрирования выборов, учитывая возможные злоупотребления и ограниченный доступ наблюдателей.

Отдельно депутат подчеркнула, что в предыдущих избирательных кампаниях международные наблюдатели фактически не имели возможности работать на спец участках вблизи линии фронта из-за ограничений безопасности. Это, по ее словам, ставит под вопрос полноценный международный контроль за избирательным процессом в таких условиях.

Спецучастки – это всегда зона повышенного риска. Украина имеет травматический опыт фальсификаций, и мы не можем допустить ситуаций, когда результаты выборов будут вызывать сомнения - подчеркнула Ирина Геращенко.

Также она подняла проблему формирования избирательных комиссий в общинах, которые находились под оккупацией. Геращенко отметила, что даже при отсутствии судебных приговоров или формальных признаков коллаборации, участие отдельных лиц в работе избирательных комиссий может негативно повлиять на доверие к результатам выборов.

По итогам выступления она подчеркнула необходимость дальнейшего детального обсуждения этих вопросов в рамках рабочей группы, в частности в контексте выборов на деоккупированных территориях и обеспечения международного наблюдения.

