У Повітряних силах відреагували на затримання командувача логістики за корупцію, розпочато службове розслідування
Київ • УНН
У Повітряних силах ЗСУ відреагували на затримання командувача логістики за корупцію. Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних Силах призначено службове розслідування, передає УНН.
Командування Повітряних Сил висловлює повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, для встановлення усіх обставин справи. Ми наголошуємо, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі довення їх провини
У Повітряних силах наголосили, що вищим принципом для них є збереження довіри суспільства до Збройних Сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців.
Командування Повітряних Сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення. Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних Силах призначено службове розслідування
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.