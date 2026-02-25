$43.260.03
50.970.04
ukenru
Ексклюзив
13:55 • 10784 перегляди
12:46 • 11804 перегляди
12:28 • 12889 перегляди
Ексклюзив
12:01 • 21734 перегляди
25 лютого, 09:16 • 20039 перегляди
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 23845 перегляди
25 лютого, 08:12 • 21697 перегляди
25 лютого, 06:19 • 18876 перегляди
24 лютого, 18:45 • 22965 перегляди
24 лютого, 18:34 • 29717 перегляди
Популярнi новини
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 20261 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 20750 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto10:09 • 8094 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 13379 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 13748 перегляди
Публікації
13:55 • 10784 перегляди
12:01 • 21734 перегляди
24 лютого, 12:55 • 46506 перегляди
24 лютого, 09:05 • 56460 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Норвегія
Угорщина
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
У Повітряних силах відреагували на затримання командувача логістики за корупцію, розпочато службове розслідування

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Командування Повітряних Сил ЗСУ відреагувало на затримання командувача логістики за корупцію. Призначено службове розслідування для з'ясування причин, що призвели до правопорушення.

У Повітряних силах відреагували на затримання командувача логістики за корупцію, розпочато службове розслідування

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на затримання командувача логістики за корупцію. Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних Силах призначено службове розслідування, передає УНН.

Командування Повітряних Сил висловлює повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, для встановлення усіх обставин справи. Ми наголошуємо, що всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі довення їх провини 

- йдеться у коментарі.

У Повітряних силах наголосили, що вищим принципом для них є збереження довіри суспільства до Збройних Сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців.

Командування Повітряних Сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення. Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних Силах призначено службове розслідування 

- зазначено у заяві.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.

Антоніна Туманова

Кримінал
Обшук
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Служба безпеки України
Повітряні сили Збройних сил України
Україна