В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистикой за коррупцию, начато служебное расследование
Киев • УНН
Командование Воздушных Сил ВСУ отреагировало на задержание командующего логистикой за коррупцию. Назначено служебное расследование для выяснения причин, приведших к правонарушению.
В Воздушных силах ВСУ отреагировали на задержание командующего логистикой за коррупцию. Для выяснения причин, приведших к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование, передает УНН.
Командование Воздушных Сил выражает полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела. Мы подчеркиваем, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность согласно действующему законодательству Украины в случае доказательства их вины
В Воздушных силах подчеркнули, что высшим принципом для них является сохранение доверия общества к Вооруженным Силам и готовность к безотлагательному реагированию на любые факты, которые могут нанести ущерб обороноспособности Украины или достоинству военнослужащих.
Командование Воздушных Сил принимает меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения. Для выяснения причин, приведших к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование
Напомним
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.