В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистикой за коррупцию, начато служебное расследование

Эксклюзив
13:55 • 9546 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 10770 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 12164 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 20485 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 19497 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 23576 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 21504 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 18826 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 22917 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 29641 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Украина получила предупреждение администрации Трампа относительно ударов по Новороссийску - посол25 февраля, 07:00 • 19580 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 20020 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto10:09 • 6774 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 12677 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 13043 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 45923 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 55914 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 73541 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Йонас Гар Стере
Михаил Федоров
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Норвегия
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Львов
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 18824 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 22482 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 24922 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 29094 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 37406 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
НАСАМС

В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистикой за коррупцию, начато служебное расследование

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Командование Воздушных Сил ВСУ отреагировало на задержание командующего логистикой за коррупцию. Назначено служебное расследование для выяснения причин, приведших к правонарушению.

В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистикой за коррупцию, начато служебное расследование

В Воздушных силах ВСУ отреагировали на задержание командующего логистикой за коррупцию. Для выяснения причин, приведших к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование, передает УНН.

Командование Воздушных Сил выражает полную готовность к сотрудничеству со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию для установления всех обстоятельств дела. Мы подчеркиваем, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность согласно действующему законодательству Украины в случае доказательства их вины 

- говорится в комментарии.

В Воздушных силах подчеркнули, что высшим принципом для них является сохранение доверия общества к Вооруженным Силам и готовность к безотлагательному реагированию на любые факты, которые могут нанести ущерб обороноспособности Украины или достоинству военнослужащих.

Командование Воздушных Сил принимает меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения. Для выяснения причин, приведших к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование 

- указано в заявлении.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Обыск
Война в Украине
Руслан Кравченко
Служба безопасности Украины
Военно-воздушные силы Украины
Украина