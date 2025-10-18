У Португалії ухвалили закон, що забороняє одяг, який закриває обличчя

Парламент Португалії ухвалив законопроєкт, який забороняє носіння одягу, що закриває обличчя з релігійних або гендерних причин. Документ спрямований конкретно проти двох типів ісламського жіночого вбрання - бурки та нікабу. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що документ спрямований конкретно проти двох типів ісламського жіночого вбрання - бурки, тобто сукні, яка вкриває тіло жінки з голови до ніг, та нікабу - спеціальної хустки, яка залишає не закритою лише ділянку обличчя навколо очей.

Законопроєкт, поданий депутатами праворадикальної партії Chega, схожий на заборони, які вже діють в Австрії, Нідерландах, Франції та Бельгії.

Передбачено лише три винятки: дозволяється закривати обличчя в літаках, дипломатичних установах та релігійних спорудах.

Законопроект передбачає штрафи для тих, хто носить вуаль у громадських місцях у розмірі від 200 до 4000 євро - йдеться у дописі The Guardian.

Як пише видання, президент Португалії Марсело Ребело де Соуза ще може накласти вето на закон або передати його на розгляд Конституційного суду.

Довідково

Франція стала першою країною ЄС, яка заборонила носити в громадських місцях одяг, що повністю приховує обличчя, зокрема паранджу. Закон, ініційований урядом президента Ніколя Саркозі, був ухвалений у липні 2010 року та набув чинності в квітні 2011 року. Саркозі тоді заявив, що проблема паранджі не є релігійною, а стосується свободи та гідності жінки, підкреслюючи, що це ознака поневолення та деградації, а не релігійний знак.

Нагадаємо

У Швейцарії з 1 січня 2025 року забороняється закривати обличчя в громадських місцях. За порушення передбачено штраф.

"Талібан" заборонив жінкам говорити та показувати обличчя на публіці