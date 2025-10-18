В Португалии приняли закон, запрещающий одежду, закрывающую лицо
Киев • УНН
Парламент Португалии принял законопроект, запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо по религиозным или гендерным причинам, в частности, бурки и никаба. Документ предусматривает штрафы от 200 до 4000 евро за нарушение, но президент может наложить вето.
Парламент Португалии принял законопроект, запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо по религиозным или гендерным причинам. Документ направлен конкретно против двух типов исламской женской одежды - бурки и никаба. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Отмечается, что документ направлен конкретно против двух типов исламской женской одежды - бурки, то есть платья, которое покрывает тело женщины с головы до ног, и никаба - специального платка, который оставляет не закрытой только участок лица вокруг глаз.
Законопроект, поданный депутатами праворадикальной партии Chega, похож на запреты, которые уже действуют в Австрии, Нидерландах, Франции и Бельгии.
Предусмотрены только три исключения: разрешается закрывать лицо в самолетах, дипломатических учреждениях и религиозных сооружениях.
Законопроект предусматривает штрафы для тех, кто носит вуаль в общественных местах в размере от 200 до 4000 евро
Как пишет издание, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза еще может наложить вето на закон или передать его на рассмотрение Конституционного суда.
Справка
Франция стала первой страной ЕС, которая запретила носить в общественных местах одежду, полностью скрывающую лицо, в частности паранджу. Закон, инициированный правительством президента Николя Саркози, был принят в июле 2010 года и вступил в силу в апреле 2011 года. Саркози тогда заявил, что проблема паранджи не является религиозной, а касается свободы и достоинства женщины, подчеркивая, что это признак порабощения и деградации, а не религиозный знак.
Напомним
В Швейцарии с 1 января 2025 года запрещается закрывать лицо в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф.
"Талибан" запретил женщинам говорить и показывать лица на публике23.08.24, 18:33 • 19156 просмотров