В Португалии приняли закон, запрещающий одежду, закрывающую лицо

$41.640.12
48.520.01
ukenru
00:34 • 11663 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
23:31 • 26303 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 22530 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 27840 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 23243 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 20255 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 19417 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 17225 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 19526 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20864 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.8м/с
77%
752мм
Популярные новости
Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление - АТЕШ17 октября, 17:23 • 16493 просмотра
Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа17 октября, 19:07 • 36844 просмотра
"Твоя мама": в Белом доме грубо ответили журналисту, который спросил, кто именно выбрал Будапешт местом для переговоров Трампа и Путина17 октября, 19:22 • 16492 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 17129 просмотра
Трамп отказывается предоставить Украине ракеты Tomahawk из-за разногласий с Зеленским относительно будущего войны - CNN01:32 • 11997 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 66004 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 90929 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 118271 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 84336 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 108634 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Антониу Кошта
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 17469 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 30950 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 59957 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 107541 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 83475 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Фокс Ньюс
Truth Social
Северный поток

В Португалии приняли закон, запрещающий одежду, закрывающую лицо

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Парламент Португалии принял законопроект, запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо по религиозным или гендерным причинам, в частности, бурки и никаба. Документ предусматривает штрафы от 200 до 4000 евро за нарушение, но президент может наложить вето.

В Португалии приняли закон, запрещающий одежду, закрывающую лицо

Парламент Португалии принял законопроект, запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо по религиозным или гендерным причинам. Документ направлен конкретно против двух типов исламской женской одежды - бурки и никаба. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН

Детали

Отмечается, что документ направлен конкретно против двух типов исламской женской одежды - бурки, то есть платья, которое покрывает тело женщины с головы до ног, и никаба - специального платка, который оставляет не закрытой только участок лица вокруг глаз.

Законопроект, поданный депутатами праворадикальной партии Chega, похож на запреты, которые уже действуют в Австрии, Нидерландах, Франции и Бельгии.

Предусмотрены только три исключения: разрешается закрывать лицо в самолетах, дипломатических учреждениях и религиозных сооружениях.

Законопроект предусматривает штрафы для тех, кто носит вуаль в общественных местах в размере от 200 до 4000 евро 

- говорится в сообщении The Guardian.

Как пишет издание, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза еще может наложить вето на закон или передать его на рассмотрение Конституционного суда.

Справка 

Франция стала первой страной ЕС, которая запретила носить в общественных местах одежду, полностью скрывающую лицо, в частности паранджу. Закон, инициированный правительством президента Николя Саркози, был принят в июле 2010 года и вступил в силу в апреле 2011 года. Саркози тогда заявил, что проблема паранджи не является религиозной, а касается свободы и достоинства женщины, подчеркивая, что это признак порабощения и деградации, а не религиозный знак.

Напомним

В Швейцарии с 1 января 2025 года запрещается закрывать лицо в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф.

"Талибан" запретил женщинам говорить и показывать лица на публике23.08.24, 18:33 • 19156 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Талибан
Франция
Бельгия
Португалия