У Польщі затримали підозрюваних у зриві прапора України у Перемишлі - посол
Київ • УНН
Посол України у Польщі Василь Боднар подякував польській поліції за швидкі дії. Це вже п'ятий випадок наруги над українським прапором у Перемишлі цього року.
У Польщі затримали підозрюваних у зриві українського прапора з почесного консульства у Перемишлі, повідомив у середу посол України у Польщі Василь Боднар у X, пише УНН.
Висловлюю щиру подяку поліції Підкарпатського воєводства за швидкі та ефективні дії щодо затримання осіб, які вчинили злочин, пов'язаний із зривом українського прапора у Перемишлі. Висловлюю щиру подяку міністру Марцину Кервінському та польській поліції
Нагадаємо
27 жовтня повідомлялося, що у польському Перемишлі невідомі зірвали державний прапор України з почесного консульства України. Це щонайменше п'ятий акт публічної наруги над прапором України у тому ж місці цього року.
