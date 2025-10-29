В Польше задержали подозреваемых в срыве флага Украины в Перемышле - посол
Киев • УНН
Посол Украины в Польше Василий Боднар поблагодарил польскую полицию за быстрые действия. Это уже пятый случай надругательства над украинским флагом в Перемышле в этом году.
В Польше задержаны подозреваемые в срыве украинского флага с почетного консульства в Перемышле, сообщил в среду посол Украины в Польше Василий Боднар в X, пишет УНН.
Выражаю искреннюю благодарность полиции Подкарпатского воеводства за быстрые и эффективные действия по задержанию лиц, совершивших преступление, связанное со срывом украинского флага в Перемышле. Выражаю искреннюю благодарность министру Марцину Кервинскому и польской полиции
Напомним
27 октября сообщалось, что в польском Перемышле неизвестные сорвали государственный флаг Украины с почетного консульства Украины. Это по меньшей мере пятый акт публичного надругательства над флагом Украины в том же месте в этом году.
