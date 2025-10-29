В Польше задержали подозреваемых в срыве флага Украины в Перемышле - посол

$42.080.01
Эксклюзив
12:54 • 12880 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 13098 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 21890 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 16671 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 57544 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 44605 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 45588 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113731 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59061 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 54173 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзивы
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею29 октября, 04:30
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США08:48
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 12859 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 57525 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10
В Польше задержали подозреваемых в срыве флага Украины в Перемышле - посол

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Посол Украины в Польше Василий Боднар поблагодарил польскую полицию за быстрые действия. Это уже пятый случай надругательства над украинским флагом в Перемышле в этом году.

В Польше задержали подозреваемых в срыве флага Украины в Перемышле - посол

В Польше задержаны подозреваемые в срыве украинского флага с почетного консульства в Перемышле, сообщил в среду посол Украины в Польше Василий Боднар в X, пишет УНН.

Выражаю искреннюю благодарность полиции Подкарпатского воеводства за быстрые и эффективные действия по задержанию лиц, совершивших преступление, связанное со срывом украинского флага в Перемышле. Выражаю искреннюю благодарность министру Марцину Кервинскому и польской полиции

- написал Боднар.

Напомним

27 октября сообщалось, что в польском Перемышле неизвестные сорвали государственный флаг Украины с почетного консульства Украины. Это по меньшей мере пятый акт публичного надругательства над флагом Украины в том же месте в этом году.

В Польше отказались возбуждать дело по флагу УПА на концерте Макса Коржа: депутат Сейма требует ответов30.09.25, 09:24 • 4314 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Война в Украине
Украина
Польша