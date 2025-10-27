Прапор України зірвали з почесного консульства в польському Перемишлі

$42.000.10
Ексклюзив
11:47 • 3416 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 12573 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 25072 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 29934 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 31687 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 31898 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 26723 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 58754 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 54669 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45954 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27 жовтня, 03:48 • 39457 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo27 жовтня, 04:17 • 47702 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:18 • 21153 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT07:25 • 24656 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 11569 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 80898 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 102948 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 120359 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 103360 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 122689 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 4758 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 11836 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 46853 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 69145 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 75799 перегляди
Прапор України зірвали з почесного консульства в польському Перемишлі

Київ • УНН

 • 1956 перегляди

У польському Перемишлі невідомі зірвали державний прапор України з Почесного консульства. Це щонайменше п'ятий акт публічної наруги над прапором України у тому ж місці цього року.

Прапор України зірвали з почесного консульства в польському Перемишлі

В польському Перемишлі невідомі зірвали державний прапор України з Почесного консульства. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Польщі Василь Боднар на своїй сторінці в Х, пише УНН.  

Деталі

Хвиля антиукраїнської ненависті в соціальних мережах знову призвела до зриву українського прапора з Почесного консульства України в Перемишлі

- повідомив Василь Боднар. 

Боднар додав, що це щонайменше п'ятий акт публічної наруги над прапором України у тому ж місці цього року. 

Доповнення

Василь Боднар заявив, що провокації польських вболівальників під час матчу другого туру Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією, не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд, а тому важко зрозуміти мотиви такої провокації. 

Павло Зінченко

