Прапор України зірвали з почесного консульства в польському Перемишлі
Київ • УНН
У польському Перемишлі невідомі зірвали державний прапор України з Почесного консульства. Це щонайменше п'ятий акт публічної наруги над прапором України у тому ж місці цього року.
В польському Перемишлі невідомі зірвали державний прапор України з Почесного консульства. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Польщі Василь Боднар на своїй сторінці в Х, пише УНН.
Деталі
Хвиля антиукраїнської ненависті в соціальних мережах знову призвела до зриву українського прапора з Почесного консульства України в Перемишлі
Боднар додав, що це щонайменше п'ятий акт публічної наруги над прапором України у тому ж місці цього року.
Доповнення
Василь Боднар заявив, що провокації польських вболівальників під час матчу другого туру Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією, не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд, а тому важко зрозуміти мотиви такої провокації.