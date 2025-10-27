Флаг Украины сорвали с почетного консульства в польском Перемышле
Киев • УНН
В польском Перемышле неизвестные сорвали государственный флаг Украины с Почетного консульства. Это по меньшей мере пятый акт публичного надругательства над флагом Украины в том же месте в этом году.
В польском Перемышле неизвестные сорвали государственный флаг Украины с Почетного консульства. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Василий Боднар на своей странице в Х, пишет УНН.
Детали
Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях снова привела к срыву украинского флага с Почетного консульства Украины в Перемышле
Боднар добавил, что это по меньшей мере пятый акт публичного надругательства над флагом Украины в том же месте в этом году.
Дополнение
Василий Боднар заявил, что провокации польских болельщиков во время матча второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией", не имеют отношения к спортивному событию или поддержке команд, а потому трудно понять мотивы такой провокации.