Флаг Украины сорвали с почетного консульства в польском Перемышле

В польском Перемышле неизвестные сорвали государственный флаг Украины с Почетного консульства. Это по меньшей мере пятый акт публичного надругательства над флагом Украины в том же месте в этом году.

В польском Перемышле неизвестные сорвали государственный флаг Украины с Почетного консульства. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Василий Боднар на своей странице в Х, пишет УНН. Детали Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях снова привела к срыву украинского флага с Почетного консульства Украины в Перемышле - сообщил Василий Боднар. Боднар добавил, что это по меньшей мере пятый акт публичного надругательства над флагом Украины в том же месте в этом году. Дополнение Василий Боднар заявил, что провокации польских болельщиков во время матча второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией", не имеют отношения к спортивному событию или поддержке команд, а потому трудно понять мотивы такой провокации.