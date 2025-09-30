В Польше отказались возбуждать дело по флагу УПА на концерте Макса Коржа: депутат Сейма требует ответов
Киев • УНН
Депутат Сейма Республики Польша от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий подал запрос генеральному прокурору страны с требованием расследовать инцидент.
Польская прокуратура отказалась начинать расследование по поводу развертывания красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) на концерте белорусского рэп-исполнителя Макса Коржа в августе текущего года. Об этом сообщил в соцсети "Х" депутат Сейма Республики Польша от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий, передает УНН.
Детали
Политик опубликовал скриншот с ответом прокуратуры, в котором говорится об отказе возбуждать уголовное дело из-за демонстрации красно-черного флага на концерте.
Матецкий назвал это "невероятным скандалом" и подал запрос генеральному прокурору страны.
Я требую ответа: кто был прокурором, ответственным за это решение? Почему не указана его фамилия? Можно ли безнаказанно распространять бандеризм (идеологию Степана Бандеры – ред.) в Польше?
Напомним
В августе 2025 года, во время концерта белорусского рэп-исполнителя Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве развернули красно-черный флаг, являющийся символом Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).
Украинский посол в Польше Василий Боднар подчеркнул, что украинцы должны соблюдать польские законы, а такие действия вредят отношениям между двумя странами.