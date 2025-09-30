У Польщі відмовились порушувати справу щодо прапора УПА на концерті Макса Коржа: депутат Сейму вимагає відповідей

Польська прокуратура відмовилась розпочинати розслідування з приводу розгортання червоно-чорного прапора Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА) на концерті білоруського реп-виконавця Макса Коржа у серпні поточного року. Про це повідомив у соцмережі "Х" депутат Сейму Республіки Польща від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький, передає УНН.

Політик опублікував скріншот з відповіддю прокуратури, у якій йдеться про відмову порушувати кримінальну справу через демонстрацію червоно-чорного прапора на концерті.

Матецький назвав це "неймовірним скандалом" і подав запит до генерального прокурора країни.

Я вимагаю відповіді: хто був прокурором, відповідальним за це рішення? Чому не вказано його прізвище? Чи можна безкарно поширювати бандеризм (ідеологію Степана Бандери – ред.) у Польщі?