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У поліції показали наслідки атаки рф по території Київської області

У поліції показали наслідки атаки рф по території Київської області

Київ • УНН

 • 27024 перегляди

У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено три приватні будинки, склад та два автомобілі. Інформації про постраждалих немає, на місці працюють слідчо-оперативні групи.

Наразі відомо, що пошкоджено три приватні будинки, склад, а також два авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Пише УНН із посиланням на поліцію Київської області.

За даними правоохоронців, внаслідок російської атаки пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі.

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Інформації про поранених немає.

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На місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи та інші профільні служби.

Нагадаємо

У Солом'янському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену падінням уламків ракети. Уламки також впали біля багатоквартирного будинку та супермаркету, постраждалих немає.

Уламки ворожої зброї, якою ворог вночі та вранці атакував столицю України, досліджуватимуть експерти КНДІСЕ, повідомили у КМВА.

Київщина вночі та вранці зазнала ракетно-дронової атаки: без постраждалих, уламки збитих цілей впали в 4-х районах07.10.24, 11:41 • 13227 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКиївКиївщина
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
solomianskyi-raionСолом'янський район
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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