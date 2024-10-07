У поліції показали наслідки атаки рф по території Київської області
Київ • УНН
У Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено три приватні будинки, склад та два автомобілі. Інформації про постраждалих немає, на місці працюють слідчо-оперативні групи.
Наразі відомо, що пошкоджено три приватні будинки, склад, а також два авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Пише УНН із посиланням на поліцію Київської області.
За даними правоохоронців, внаслідок російської атаки пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі.
Інформації про поранених немає.
На місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи та інші профільні служби.
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