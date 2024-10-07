В полиции показали последствия атаки рф по территории Киевской области

Известно, что повреждены три частных дома, склад, а также два авто. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

По данным правоохранителей, в результате российской атаки повреждены три частных дома, складское помещение и два автомобиля.

Информации о раненых нет.

На месте продолжают работать следственно-оперативные группы и другие профильные службы.

Напомним,

В Соломенском районе Киева ликвидировали пожарв, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.

Обломки вражеского оружия, которым враг ночью и утром атаковал столицу Украины, будут исследовать эксперты КНИИСЭ, сообщили в КГВА.

Киевщина ночью и утром подверглась ракетно-дроновой атаке: без пострадавших, обломки сбитых целей упали в 4-х районах