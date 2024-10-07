В полиции показали последствия атаки рф по территории Киевской области
Киев • УНН
В Киевской области в результате российской атаки повреждены три частных дома, склад и два автомобиля. Информации о пострадавших нет, на месте работают следственно-оперативные группы.
Известно, что повреждены три частных дома, склад, а также два авто. Информация о пострадавших пока отсутствует.
Пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
По данным правоохранителей, в результате российской атаки повреждены три частных дома, складское помещение и два автомобиля.
Информации о раненых нет.
На месте продолжают работать следственно-оперативные группы и другие профильные службы.
Напомним,
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