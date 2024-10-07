Уламки ворожої зброї, якою ворог вночі та вранці атакував столицю України, досліджуватимуть експерти КНДІСЕ - речник КМВА
Київ • УНН
Уламки ворожої зброї, якою ворог вночі та вранці атакував столицю України, досліджуватимуть експерти КНДІСЕ, повідомили у КМВА.
Уламки ворожих безпілотників та ракет, якими ворог сьогодні вночі та вранці атакував столицю України, мають зібрати та дослідити фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
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"Усі ці уламки мають зібрати експерти з КНДІСЕ. Вони їх всі вивчають для того, щоб зробити певний аналіз та висновки, хто виробник комплектуючих дронів або ракет, коли вони були вироблені. Ця інформація дуже важлива", - зазначив Михайло Шаманов.
Доповнення
Під час атаки армії рф на Київ уламки ворожих ракет упали в Соломʼянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема, в Голосіївському - уламок пробив дах службового мікроавтобусу.
Нагадаємо
Вранці російські війська завдали ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО, попередньо, знищила всі повітряні цілі.