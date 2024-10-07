Обломки вражеского оружия, которым враг ночью и утром атаковал столицу Украины, будут исследовать эксперты КНИИСЭ - спикер КГВА

Обломки вражеских беспилотников и ракет, которыми враг сегодня ночью и утром атаковал столицу Украины, должны собрать и исследовать специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

"Все эти обломки должны собрать эксперты из КНИИСЭ. Они их все изучают для того, чтобы сделать определенный анализ и выводы, кто производитель комплектующих дронов или ракет, когда они были произведены. Эта информация очень важна", - отметил Михаил Шаманов.

Дополнение

Во время атаки армии рф на Киев обломки вражеских ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В частности, в Голосеевском - осколок пробил крышу служебного микроавтобуса.

Напомним

Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты "Кинжал". ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели.