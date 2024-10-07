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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  178384 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  197858 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  197260 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  184886 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки вражеского оружия, которым враг ночью и утром атаковал столицу Украины, будут исследовать эксперты КНИИСЭ - спикер КГВА

Обломки вражеского оружия, которым враг ночью и утром атаковал столицу Украины, будут исследовать эксперты КНИИСЭ - спикер КГВА

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 08:00  •  7228 просмотра

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Обломки вражеского оружия, которым враг ночью и утром атаковал столицу Украины, будут исследовать эксперты КНИИСЭ, сообщили в КГВА.

Обломки вражеских беспилотников и ракет, которыми враг сегодня ночью и утром атаковал столицу Украины, должны собрать и исследовать специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

"Все эти обломки должны собрать эксперты из КНИИСЭ. Они их все изучают для того, чтобы сделать определенный анализ и выводы, кто производитель комплектующих дронов или ракет, когда они были произведены. Эта информация очень важна", - отметил Михаил Шаманов.

Дополнение

Во время атаки армии рф на Киев обломки вражеских ракет упали в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах. В частности, в Голосеевском - осколок пробил крышу служебного микроавтобуса.

Напомним 

Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты "Кинжал". ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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