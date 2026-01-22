$43.180.08
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларів
15:45 • 6794 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 10913 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 13128 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 15388 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 28036 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15218 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 15818 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18154 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 22699 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
У Покровську і Мирнограді оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат - Сирський

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про відчутні втрати оперативного резерву росіян у Покровську та Мирнограді. Українські військові стримують спроби противника проникнути в північні райони міст.

У Покровську і Мирнограді оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання на покровському напрямку, під час візиту він заслухав доповіді командирів, оцінку оперативної обстановки та стан і дії військ. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

У Покровську та Мирнограді Сили оборони України й надалі стримують противника, який малими групами намагається проникнути до північних районів обох міст. Унаслідок активних штурмових дій зірвано чергову спробу ворога захопити ці населені пункти. Залучений оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат. Водночас ситуація залишається складною. Наші воїни ефективно нищать загарбників, демонструють злагоджену командну роботу та високий рівень професіоналізму під час виконання бойових завдань у вкрай складних умовах

- йдеться у повідомленні.

Сирський відзначив найкращих військовослужбовців за зрив планів ворога під Покровськом, де противник систематично зазнає значних втрат та вручив почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України — "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест військової честі".

росія залучила понад 715 тисяч військових для продовження війни в Україні - Сирський22.01.26, 18:32 • 1042 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград
Збройні сили України
Олександр Сирський