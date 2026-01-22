У Покровську і Мирнограді оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання на покровському напрямку, під час візиту він заслухав доповіді командирів, оцінку оперативної обстановки та стан і дії військ. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

У Покровську та Мирнограді Сили оборони України й надалі стримують противника, який малими групами намагається проникнути до північних районів обох міст. Унаслідок активних штурмових дій зірвано чергову спробу ворога захопити ці населені пункти. Залучений оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат. Водночас ситуація залишається складною. Наші воїни ефективно нищать загарбників, демонструють злагоджену командну роботу та високий рівень професіоналізму під час виконання бойових завдань у вкрай складних умовах - йдеться у повідомленні.

Сирський відзначив найкращих військовослужбовців за зрив планів ворога під Покровськом, де противник систематично зазнає значних втрат та вручив почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України — "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест військової честі".

