В Покровске и Мирнограде оперативный резерв россиян понес ощутимые потери - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский посетил подразделения, выполняющие боевые задачи на покровском направлении, во время визита он заслушал доклады командиров, оценку оперативной обстановки и состояние и действия войск. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

В Покровске и Мирнограде Силы обороны Украины и в дальнейшем сдерживают противника, который малыми группами пытается проникнуть в северные районы обоих городов. В результате активных штурмовых действий сорвана очередная попытка врага захватить эти населенные пункты. Задействованный оперативный резерв оккупантов понес ощутимые потери. В то же время ситуация остается сложной. Наши воины эффективно уничтожают захватчиков, демонстрируют слаженную командную работу и высокий уровень профессионализма при выполнении боевых задач в крайне сложных условиях - говорится в сообщении.

Сырский отметил лучших военнослужащих за срыв планов врага под Покровском, где противник систематически несет значительные потери, и вручил почетные нагрудные знаки главнокомандующего Вооруженными силами Украины — "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест воинской чести".

