16:54 • 1712 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 5672 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 10375 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 12582 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 15049 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 27656 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15109 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 15768 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18061 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 22533 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
публикации
Эксклюзивы
В Покровске и Мирнограде оперативный резерв россиян понес ощутимые потери - Сырский

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об ощутимых потерях оперативного резерва россиян в Покровске и Мирнограде. Украинские военные сдерживают попытки противника проникнуть в северные районы городов.

В Покровске и Мирнограде оперативный резерв россиян понес ощутимые потери - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский посетил подразделения, выполняющие боевые задачи на покровском направлении, во время визита он заслушал доклады командиров, оценку оперативной обстановки и состояние и действия войск. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

В Покровске и Мирнограде Силы обороны Украины и в дальнейшем сдерживают противника, который малыми группами пытается проникнуть в северные районы обоих городов. В результате активных штурмовых действий сорвана очередная попытка врага захватить эти населенные пункты. Задействованный оперативный резерв оккупантов понес ощутимые потери. В то же время ситуация остается сложной. Наши воины эффективно уничтожают захватчиков, демонстрируют слаженную командную работу и высокий уровень профессионализма при выполнении боевых задач в крайне сложных условиях

- говорится в сообщении.

Сырский отметил лучших военнослужащих за срыв планов врага под Покровском, где противник систематически несет значительные потери, и вручил почетные нагрудные знаки главнокомандующего Вооруженными силами Украины — "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест воинской чести".

россия привлекла более 715 тысяч военных для продолжения войны в Украине - Сырский22.01.26, 18:32

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский