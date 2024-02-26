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У нових санкціях проти РФ є напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола"

Київ • УНН

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Нові пакети санкцій, запроваджені США, Канадою, Великобританією та ЄС проти Росії, відображають роботу Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола.

У нових санкціях проти РФ є напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола"

У нових санкційних пакетах проти РФ, які запровадили США, Канада, Велика Британія та Європейський Союз, відображено напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола", повідомляє пресслужба президента, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що до нових санкційних списків США внесено 554 позиції, крім цього, було ухвалено бізнес-рекомендації "Ризики та міркування для ведення бізнесу в Російській Федерації та на окупованих Росією територіях України", які поширюватимуться не лише на Іран, КНДР і М'янму, а й на Росію.

До санкційних списків внесено осіб, пов’язаних із викраденням українських дітей, компанії з енергетичного сектору, зокрема афілійовані з корпорацією "Росатом", постачальників мікроелектроніки – компанії з юрисдикцій ОАЕ і КНР, виробників російського ВПК, Національну систему платіжних карток "Мир", фінансові установи, інвестиційні компанії, структури у сфері фінансових технологій, а також 25 танкерів, що перевозять російську нафту та іранську зброю

наголошується в повідомленні.

Також санкції стосуються виробництва і постачання БПЛА "Шахед", "Ланцет" і ворожих ракет, російських IT-компаній, підприємств із виробництва та постачання верстатів, постачальників мікроелектроніки та авіазапчастин, таких як "Аеростан", "Навіс", "Алабуга".

Крім цього, до санкційних списків США потрапили російські бізнесмени Андрій Комаров, Сергій Гордєєв, Костянтин Струков.

Відомо, що Велика Британія запровадила санкції щодо майже 100 фізичних і юридичних осіб.

Зокрема, це компанія – виробник боєприпасів "Свердлов", енергетичні компанії "Новатек" і "Арктик СПГ". За обхід прайскепів на нафту встановлено обмеження щодо компаній-нафтотрейдерів, серед яких "Нільст Труст". Велика Британія також запровадила санкції стосовно перевізників "тіньового флоту": Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, компаній із сектору виробництва алмазів

повідомляють у пресслужбі.

До санкційного списку потрапили також генеральний директор компанії "Алроса" й особи, пов’язані з виробниками міді, цинку та сталі – компаніями "УГМК", "Мечел", "ОМК", а також структурами з КНР, Туреччини, Швейцарії, Маршаллових островів.

Водночас Канада запровадила санкції стосовно 163 осіб. Зазначається, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ було застосовано обмеження щодо 2 900 осіб.

Повідомляється, що "під канадські санкції потрапили російські бізнесмени Андрій Молчанов та Андрій Бокарєв, логістичні підприємства "Усть-Луга", "Нафта", "Новоросійський порт", підприємства ВПК, інші підприємства зі звітів Міжнародної санкційної групи "Верстати", "Дрони", "Літаки".

Крім цього, Канада запровадила санкції проти ворожого пропагандистського Федерального агентства новин і "Красной звезды". Також для використання Росією заборонено 20 товарів військового або подвійного призначення.

Європейський Союз додав до 13-го санкційного пакета 194 осіб, а також застосував обмеження щодо сектору російського ВПК, логістики, окремих ІТ-компаній та їхніх керівників, а також осіб, причетних до викрадення українських дітей. Під санкції потрапили також виробники пороху, набоїв та електроніки.

У санкційних списках – Національний центр вертольотобудування ім. Міля і Камова, машинобудівний завод "Арсенал", "Красное знамя", "Іскра", "Турбіна", постійний фігурант постачання "СМТ Лоджік". До списків увійшли компанії з КНР, Туреччини, Сербії, Індії, Тайланду, Казахстану. Також розширено список заборонених до експорту товарів – компонентів, які використовуються в російських БПЛА

зазначають у пресслужбі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до санкційних списків ЄС внесено понад 2 тис. осіб.

Крім цього, до санкційних списків Австралії внесено 92 особи, зокрема, обмеження стосуються викрадачів українських дітей. Загалом від початку повномасштабної російської агресії Австралія застосувала санкції до 1 200 осіб.

Також Нова Зеландія затвердила 25-й санкційний пакет з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що Міжнародна робоча група "Єрмака-Макфола" продовжуватиме роботу над посиленням тиску на РФ та її військово-політичне керівництво, а також інші країни, які підтримують збройну агресію проти України.

Вдячний партнерам, міжнародним експертам, зокрема моєму другу Майклу, неурядовим організаціям і всім українським органам. Це наш спільний результат

наголосив Єрмак.

Австралія наклала додаткові санкції на рф 24.02.24, 11:42 • 49614 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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