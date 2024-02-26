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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В новых санкциях против РФ есть наработки Международной рабочей группы "Ермака-Макфола"

В новых санкциях против РФ есть наработки Международной рабочей группы "Ермака-Макфола"

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 23:24  •  1949 просмотра

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Новые пакеты санкций, введенные США, Канадой, Великобританией и ЕС против России, отражают работу Международной рабочей группы Ермака-Макфола.

В новых санкционных пакетах против РФ, которые ввели США, Канада, Великобритания и Европейский Союз, отражены наработки Международной рабочей группы "Ермака-Макфола", сообщает пресс-служба президента, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в новые санкционные списки США внесены 554 позиции, кроме этого, были приняты бизнес-рекомендации "Риски и соображения для ведения бизнеса в Российской Федерации и на оккупированных Россией территориях Украины", которые будут распространяться не только на Иран, КНДР и Мьянму, но и на Россию.

В санкционные списки внесены лица, связанные с похищением украинских детей, компании из энергетического сектора, в том числе аффилированные с корпорацией "Росатом", поставщики микроэлектроники - компании из юрисдикций ОАЭ и КНР, производители российского ВПК, Национальная система платежных карт "Мир", финансовые учреждения, инвестиционные компании, структуры в сфере финансовых технологий, а также 25 танкеров, перевозящих российскую нефть и иранское оружие

отмечается в сообщении.

Также санкции касаются производства и поставок БПЛА "Шахед", "Ланцет" и вражеских ракет, российских IT-компаний, предприятий по производству и поставке станков, поставщиков микроэлектроники и авиазапчастей, таких как "Аэростан", "Навис", "Алабуга".

Кроме этого, в санкционные списки США попали российские бизнесмены Андрей Комаров, Сергей Гордеев, Константин Струков.

Известно, что Великобритания ввела санкции в отношении почти 100 физических и юридических лиц.

В частности, это компания - производитель боеприпасов "Свердлов", энергетические компании "Новатэк" и "Арктик СПГ". За обход прайскепов на нефть установлены ограничения в отношении компаний-нефтетрейдеров, среди которых "Нильст Труст". Великобритания также ввела санкции в отношении перевозчиков "теневого флота": Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping, компаний из сектора производства алмазов

сообщают в пресс-службе.

В санкционный список попали также генеральный директор компании "Алроса" и лица, связанные с производителями меди, цинка и стали - компаниями "УГМК", "Мечел", "ОМК", а также структурами из КНР, Турции, Швейцарии, Маршалловых островов.

В то же время Канада ввела санкции в отношении 163 человек. Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ были применены ограничения в отношении 2 900 человек.

Сообщается, что "под канадские санкции попали российские бизнесмены Андрей Молчанов и Андрей Бокарев, логистические предприятия "Усть-Луга", "Нефть", "Новороссийский порт", предприятия ВПК, другие предприятия из отчетов Международной санкционной группы "Станки", "Дроны", "Самолеты".

Кроме этого, Канада ввела санкции против вражеского пропагандистского Федерального агентства новостей и "Красной звезды". Также для использования Россией запрещено 20 товаров военного или двойного назначения.

Европейский Союз добавил в 13-й санкционный пакет 194 человека, а также применил ограничения в отношении сектора российского ВПК, логистики, отдельных ИТ-компаний и их руководителей, а также лиц, причастных к похищению украинских детей. Под санкции попали также производители пороха, патронов и электроники.

В санкционных списках - Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова, машиностроительный завод "Арсенал", "Красное знамя", "Искра", "Турбина", постоянный фигурант поставок "СМТ Лоджик". В списки вошли компании из КНР, Турции, Сербии, Индии, Таиланда, Казахстана. Также расширен список запрещенных к экспорту товаров - компонентов, которые используются в российских БПЛА

отмечают в пресс-службе.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в санкционные списки ЕС внесено более 2 тыс. человек.

Кроме этого, в санкционные списки Австралии внесены 92 человека, в частности, ограничения касаются похитителей украинских детей. Всего с начала полномасштабной российской агрессии Австралия применила санкции к 1 200 человек.

Также Новая Зеландия утвердила 25-й санкционный пакет с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что Международная рабочая группа "Ермака-Макфола" будет продолжать работу над усилением давления на РФ и ее военно-политическое руководство, а также другие страны, которые поддерживают вооруженную агрессию против Украины.

Благодарен партнерам, международным экспертам, в частности моему другу Майклу, неправительственным организациям и всем украинским органам. Это наш общий результат

подчеркнул Ермак.

Австралия наложила дополнительные санкции на рф24 февраля 2024, 09:42 • 45722 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаПолитика
У нових санкціях проти РФ є напрацювання Міжнародної робочої групи "Єрмака-Макфола"
The new sanctions against Russia include the developments of the Ermak-McFall International Working Group
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