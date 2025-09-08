У Норвегії стартували парламентські вибори

У неділю, 7 вересня У Норвегії розпочалися парламентські вибори, що триватимуть два дні. За владу змагаються лівий блок на чолі з Робітничою партією та правий - представлений Консервативною партією й популістською Партією прогресу. Про це інформують Reuters та Euronews, передає УНН.

Деталі

Прогнозується, що на парламентських виборах, які завершаться у понеділок увечері, місця здобудуть щонайменше дев’ять партій, однак претендентами на посаду прем’єр-міністра є лише лідери трьох головних політичних сил.

На карту поставлено систему соціального забезпечення, яку інші європейські країни перейняли як всеосяжну, універсальну модель, що надає фінансовані за рахунок податків, загальнодоступні послуги, включаючи охорону здоров'я, безкоштовну освіту та підтримку доходів - пише Euronews.

Які теми стали головним акцентом передвиборчої кампанії?

За інформацією Reuters, ключовими питаннями кампанії були вартість життя, оподаткування та державні послуги, а її результат може вплинути на енергетику та постачання електроенергії до Європи, а також на управління норвезьким суверенним фондом обсягом 2 трильйони доларів.

Геополітика мала велике значення для виборців, і аналітики зазначали, що це може зіграти на користь Робітничої партії та її лідера, прем’єр‑міністра Йонаса Гара Стьоре, який позиціонує себея к надійний керівник.

Зазначається, що лівоцентристський блок на чолі зі Стьоре хоче зберегти податок на багатство для боротьби з нерівністю. Але права опозиція стверджує, що він шкодить підприємцям, і закликає його скасувати.

Що показують останні результати опитувань?

Робітнича партія та чотири менші партії, ймовірно, отримають 88 місць у норвезькому парламенті. Це на три більше, ніж мінімально необхідно для забезпечення більшості, і менше, ніж загальна кількість у 100 місць, які ліві отримали у 2021 році.

Партія прогресу та Консервативна партія, разом із двома меншими групами, здобудуть 81 місце. Проте різниця в опитуваннях між лівим і правим блоками залишається в межах статистичної похибки.

Коли оголосять офіційні результати виборів?

Офіційні результати будуть оголошені у вівторок, після чого, як очікується, відбудуться тижні коаліційних переговорів.

Нагадаємо

Норвегія виділить 8,45 млрд доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. Країна також бере участь у постачанні систем Patriot, розвитку морських спроможностей та інвестуванні у виробництво українських дронів.

Норвегія допоможе Україні в проходженні опалювального сезону та закупівлях газу