У Норвегії стартували парламентські вибори

$41.350.00
48.130.00
ukenru
00:43 • 3052 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 14980 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 31202 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 42211 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 60088 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 72304 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 105066 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 88181 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53375 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57581 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.5м/с
85%
755мм
Популярнi новини
"Кривавий місяць" над Україною: у різних регіонах спостерігають унікальне природне явищеPhotoVideo7 вересня, 17:28 • 5894 перегляди
"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МОPhoto7 вересня, 19:26 • 5606 перегляди
Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня7 вересня, 20:34 • 4788 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto21:49 • 9256 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 23:20 • 5338 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 105066 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 88181 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 82504 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 61437 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 82963 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запоріжжя
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 16535 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 22283 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 54678 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 110357 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 51562 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
The New York Times
The Washington Post

У Норвегії стартували парламентські вибори

Київ • УНН

 • 90 перегляди

У Норвегії стартували дводенні парламентські вибори, де лівий блок на чолі з Робітничою партією змагається з правим, представленим Консервативною партією. Результати виборів вплинуть на систему соціального забезпечення та енергетичну політику країни.

У Норвегії стартували парламентські вибори

У неділю, 7 вересня У Норвегії розпочалися парламентські вибори, що триватимуть два дні. За владу змагаються лівий блок на чолі з Робітничою партією та правий - представлений Консервативною партією й популістською Партією прогресу. Про це інформують Reuters та Euronews, передає УНН.

Деталі

Прогнозується, що на парламентських виборах, які завершаться у понеділок увечері, місця здобудуть щонайменше дев’ять партій, однак претендентами на посаду прем’єр-міністра є лише лідери трьох головних політичних сил.

На карту поставлено систему соціального забезпечення, яку інші європейські країни перейняли як всеосяжну, універсальну модель, що надає фінансовані за рахунок податків, загальнодоступні послуги, включаючи охорону здоров'я, безкоштовну освіту та підтримку доходів

- пише Euronews.

Які теми стали головним акцентом передвиборчої кампанії?

За інформацією Reuters, ключовими питаннями кампанії були вартість життя, оподаткування та державні послуги, а її результат може вплинути на енергетику та постачання електроенергії до Європи, а також на управління норвезьким суверенним фондом обсягом 2 трильйони доларів.

Геополітика мала велике значення для виборців, і аналітики зазначали, що це може зіграти на користь Робітничої партії та її лідера, прем’єр‑міністра Йонаса Гара Стьоре, який позиціонує себея к надійний керівник.

Зазначається, що лівоцентристський блок на чолі зі Стьоре хоче зберегти податок на багатство для боротьби з нерівністю. Але права опозиція стверджує, що він шкодить підприємцям, і закликає його скасувати.

Що показують останні результати опитувань?

Робітнича партія та чотири менші партії, ймовірно, отримають 88 місць у норвезькому парламенті. Це на три більше, ніж мінімально необхідно для забезпечення більшості, і менше, ніж загальна кількість у 100 місць, які ліві отримали у 2021 році.

Партія прогресу та Консервативна партія, разом із двома меншими групами, здобудуть 81 місце. Проте різниця в опитуваннях між лівим і правим блоками залишається в межах статистичної похибки.

Коли оголосять офіційні результати виборів? 

Офіційні результати будуть оголошені у вівторок, після чого, як очікується, відбудуться тижні коаліційних переговорів.

Нагадаємо

Норвегія виділить 8,45 млрд доларів на підтримку України у 2025-2026 роках. Країна також бере участь у постачанні систем Patriot, розвитку морських спроможностей та інвестуванні у виробництво українських дронів.  

Норвегія допоможе Україні в проходженні опалювального сезону та закупівлях газу 26.08.25, 04:14 • 3408 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Електроенергія
Reuters
MIM-104 Patriot
Норвегія
Європа
Україна