В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 14796 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 31055 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 42102 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 59988 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 72247 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 104980 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 88099 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53364 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57573 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
В Норвегии стартовали парламентские выборы

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В Норвегии стартовали двухдневные парламентские выборы, где левый блок во главе с Рабочей партией соревнуется с правым, представленным Консервативной партией. Результаты выборов повлияют на систему социального обеспечения и энергетическую политику страны.

В Норвегии стартовали парламентские выборы

В воскресенье, 7 сентября, в Норвегии начались парламентские выборы, которые продлятся два дня. За власть борются левый блок во главе с Рабочей партией и правый – представленный Консервативной партией и популистской Партией прогресса. Об этом информируют Reuters и Euronews, передает УНН.

Детали

Прогнозируется, что на парламентских выборах, которые завершатся в понедельник вечером, места получат по меньшей мере девять партий, однако претендентами на должность премьер-министра являются только лидеры трех главных политических сил.

На карту поставлена система социального обеспечения, которую другие европейские страны переняли как всеобъемлющую, универсальную модель, предоставляющую финансируемые за счет налогов, общедоступные услуги, включая здравоохранение, бесплатное образование и поддержку доходов

- пишет Euronews.

Какие темы стали главным акцентом предвыборной кампании?

По информации Reuters, ключевыми вопросами кампании были стоимость жизни, налогообложение и государственные услуги, а ее результат может повлиять на энергетику и поставки электроэнергии в Европу, а также на управление норвежским суверенным фондом объемом 2 триллиона долларов.

Геополитика имела большое значение для избирателей, и аналитики отмечали, что это может сыграть на пользу Рабочей партии и ее лидера, премьер-министра Йонаса Гара Стере, который позиционирует себя как надежный руководитель.

Отмечается, что левоцентристский блок во главе со Стере хочет сохранить налог на богатство для борьбы с неравенством. Но правая оппозиция утверждает, что он вредит предпринимателям, и призывает его отменить.

Что показывают последние результаты опросов?

Рабочая партия и четыре меньшие партии, вероятно, получат 88 мест в норвежском парламенте. Это на три больше, чем минимально необходимо для обеспечения большинства, и меньше, чем общее количество в 100 мест, которые левые получили в 2021 году.

Партия прогресса и Консервативная партия, вместе с двумя меньшими группами, получат 81 место. Однако разница в опросах между левым и правым блоками остается в пределах статистической погрешности.

Когда объявят официальные результаты выборов? 

Официальные результаты будут объявлены во вторник, после чего, как ожидается, состоятся недели коалиционных переговоров.

Напомним

Норвегия выделит 8,45 млрд долларов на поддержку Украины в 2025-2026 годах. Страна также участвует в поставках систем Patriot, развитии морских возможностей и инвестировании в производство украинских дронов.  

Норвегия поможет Украине пройти отопительный сезон и закупить газ26.08.25, 04:14 • 3408 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Электроэнергия
Reuters
MIM-104 Patriot
Норвегия
Европа
Украина