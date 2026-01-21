У Німеччині заарештували двох осіб за підозрою у підтримці проросійських угруповань на Донбасі

Німецькі федеральні прокурори заявили в середу, що затримали громадянина росії та громадянина Німеччини в регіоні Бранденбург за підозрою у підтримці іноземних терористичних організацій "Донецька та Луганська народні республіки". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Прокурори стверджують, що двоє підозрюваних організовували постачання товарів, медичних засобів та дронів про-російським військовим угрупованням на сході України з 2016 року, при цьому один з них перерахував понад 14 000 євро (16 382,80 долара США), а інший здійснював поїздки до регіону Донбас для зустрічей та розподілу товарів.

У Німеччині "днр" та "лнр" класифікуються як терористичні організації. Затриманим інкримінують кілька епізодів співпраці з цими формуваннями, розслідування ще триває.

