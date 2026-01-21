У Німеччині заарештували двох осіб за підозрою у підтримці проросійських угруповань на Донбасі
Київ • УНН
Громадянина росії та Німеччини затримали в Бранденбурзі за підозрою у підтримці терористичних організацій "днр" та "лнр". Вони постачали товари, медикаменти та дрони проросійським військовим з 2016 року.
Німецькі федеральні прокурори заявили в середу, що затримали громадянина росії та громадянина Німеччини в регіоні Бранденбург за підозрою у підтримці іноземних терористичних організацій "Донецька та Луганська народні республіки". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Прокурори стверджують, що двоє підозрюваних організовували постачання товарів, медичних засобів та дронів про-російським військовим угрупованням на сході України з 2016 року, при цьому один з них перерахував понад 14 000 євро (16 382,80 долара США), а інший здійснював поїздки до регіону Донбас для зустрічей та розподілу товарів.
У Німеччині "днр" та "лнр" класифікуються як терористичні організації. Затриманим інкримінують кілька епізодів співпраці з цими формуваннями, розслідування ще триває.
