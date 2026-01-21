В Германии арестованы два человека по подозрению в поддержке пророссийских группировок на Донбассе

$43.180.08
Эксклюзив
10:55 • 7780 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 6620 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 11906 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 31688 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 52697 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 46013 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 74491 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40459 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 62901 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 27179 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
Науседа: спор по Гренландии затмевает войну в Украине и играет на руку россии21 января, 03:33 • 8478 просмотра
Пентагон планирует сократить свое участие в структурах НАТО - WP21 января, 04:04 • 4240 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой21 января, 04:33 • 16293 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 14544 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT08:33 • 14244 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 7780 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 39984 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 74491 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 62901 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 55673 просмотра
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Испания
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 14622 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 19946 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 25944 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 26752 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 33662 просмотра
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Социальная сеть
Шахед-136

В Германии арестованы два человека по подозрению в поддержке пророссийских группировок на Донбассе

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Гражданина россии и Германии задержали в Бранденбурге по подозрению в поддержке террористических организаций "днр" и "лнр". Они поставляли товары, медикаменты и дроны пророссийским военным с 2016 года.

В Германии арестованы два человека по подозрению в поддержке пророссийских группировок на Донбассе

Немецкие федеральные прокуроры заявили в среду, что задержали гражданина россии и гражданина Германии в регионе Бранденбург по подозрению в поддержке иностранных террористических организаций "Донецкая и Луганская народные республики". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Прокуроры утверждают, что двое подозреваемых организовывали поставки товаров, медицинских средств и дронов пророссийским военным группировкам на востоке Украины с 2016 года, при этом один из них перечислил более 14 000 евро (16 382,80 доллара США), а другой совершал поездки в регион Донбасс для встреч и распределения товаров.

В Германии "днр" и "лнр" классифицируются как террористические организации. Задержанным инкриминируют несколько эпизодов сотрудничества с этими формированиями, расследование еще продолжается.

Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15.01.26, 20:25 • 7194 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Reuters
Германия
Украина