В Германии арестованы два человека по подозрению в поддержке пророссийских группировок на Донбассе

Немецкие федеральные прокуроры заявили в среду, что задержали гражданина россии и гражданина Германии в регионе Бранденбург по подозрению в поддержке иностранных террористических организаций "Донецкая и Луганская народные республики". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Прокуроры утверждают, что двое подозреваемых организовывали поставки товаров, медицинских средств и дронов пророссийским военным группировкам на востоке Украины с 2016 года, при этом один из них перечислил более 14 000 евро (16 382,80 доллара США), а другой совершал поездки в регион Донбасс для встреч и распределения товаров.

В Германии "днр" и "лнр" классифицируются как террористические организации. Задержанным инкриминируют несколько эпизодов сотрудничества с этими формированиями, расследование еще продолжается.

