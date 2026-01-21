В Германии арестованы два человека по подозрению в поддержке пророссийских группировок на Донбассе
Киев • УНН
Гражданина россии и Германии задержали в Бранденбурге по подозрению в поддержке террористических организаций "днр" и "лнр". Они поставляли товары, медикаменты и дроны пророссийским военным с 2016 года.
Немецкие федеральные прокуроры заявили в среду, что задержали гражданина россии и гражданина Германии в регионе Бранденбург по подозрению в поддержке иностранных террористических организаций "Донецкая и Луганская народные республики". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Прокуроры утверждают, что двое подозреваемых организовывали поставки товаров, медицинских средств и дронов пророссийским военным группировкам на востоке Украины с 2016 года, при этом один из них перечислил более 14 000 евро (16 382,80 доллара США), а другой совершал поездки в регион Донбасс для встреч и распределения товаров.
В Германии "днр" и "лнр" классифицируются как террористические организации. Задержанным инкриминируют несколько эпизодов сотрудничества с этими формированиями, расследование еще продолжается.
