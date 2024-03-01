У небі над Україною вночі знищили 4 "шахеда"
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 4 ударних безпілотників Shahed над територією України в ніч на 1 березня.
Сили оборони у ніч на 1 березня знищили чотири з чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed", якими ворог намагався атакувати Україну. Про це у п'ятницю повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Як повідомляється, у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і бєлгородської обл. та 4-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (із районів приморсько-ахтарськ, курськ – рф.).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей
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