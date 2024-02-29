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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією: поранено 72-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 26022 перегляди

Російські війська обстріляли Нікопольський район з артилерії та безпілотників-камікадзе 29 лютого, поранивши 72-річного місцевого жителя.

росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією: поранено 72-річного чоловіка

Сьогодні, 29 лютого, російські війська знову обстрілювали Нікопольський район з артилерії та дронами-камікадзе. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район з артилерії. За день скерував туди й півдесятка БпЛА.

Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 72-річний місцевий мешканець. Чоловік лікуватиметься вдома 

- резюмував Лисак. 

Також внаслідок атак пошкоджені 12 приватних осель, 5 дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Понівечені 9 господарських споруд, ще одна – знищена.

Ворог атакував FPV-дроном Вовчанськ: поранений 18-річний юнак29.02.24, 17:51 • 22696 переглядiв

Нагадаємо

Сьогодні, 29 лютого, армія рф вчергове атакувала села Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів поранено 63-річного чоловіка.

Володимир Омельченко

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