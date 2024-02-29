росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією: поранено 72-річного чоловіка
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район з артилерії та безпілотників-камікадзе 29 лютого, поранивши 72-річного місцевого жителя.
Сьогодні, 29 лютого, російські війська знову обстрілювали Нікопольський район з артилерії та дронами-камікадзе. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район з артилерії. За день скерував туди й півдесятка БпЛА.
Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 72-річний місцевий мешканець. Чоловік лікуватиметься вдома
Також внаслідок атак пошкоджені 12 приватних осель, 5 дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Понівечені 9 господарських споруд, ще одна – знищена.
Ворог атакував FPV-дроном Вовчанськ: поранений 18-річний юнак29.02.24, 17:51 • 22696 переглядiв
Нагадаємо
Сьогодні, 29 лютого, армія рф вчергове атакувала села Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів поранено 63-річного чоловіка.