росіяни атакували Куп'янщину з артилерії та авіації: поранено 63-річного чоловіка
Київ • УНН
63-річний мирний житель отримав поранення в результаті авіаудару російських військ по селу Осинове Куп'янського району України.
Сьогодні, 29 лютого, армія рф вчергове атакувала села Куп'янського району, що на Харківщині. Внаслідок ворожих обстрілів поранено чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, вранці 29 лютого окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Московка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки.
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Крім того, сьогодні близько опівдня збройні сили рф завдали авіаудар по с. Осинове Купʼянського району: отримав поранення 63-річний мирний житель. За попередніми даними, ворог завдав удар по селу ФАБ-500
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
Нагадаємо
російські війська минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини, чотири людини загинули, ще 6 отримали поранення.
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