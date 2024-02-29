россияне атаковали Купянщину из артиллерии и авиации: ранен 63-летний мужчина

Сегодня, 29 февраля, армия рф в очередной раз атаковала села Купянского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов ранен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 29 февраля оккупанты совершили артиллерийский обстрел с. Московка Купянского района. Повреждены жилые дома.

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Кроме того, сегодня около полудня вооруженные силы рф нанесли авиаудар по с. Осиновое Купянского района: получил ранения 63-летний мирный житель. По предварительным данным, враг нанес удар по селу ФАБ-500 - резюмировали в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним,

российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины, четыре человека погибли, еще 6 получили ранения.

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