Враг сбросил взрывчатку с дрона во двор в Бериславе, есть пострадавшие

Российская армия применила беспилотник для атаки во двор жилого дома в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали 91-летняя женщина и 58-летний мужчина, после чего были госпитализированы, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.

Детали

"российская армия атаковала с беспилотника Берислав. Взрывчатку сбросили во двор жилого дома. Под вражеский удар попали два человека. 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения конечностей", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как указано, пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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