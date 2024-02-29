Враг сбросил взрывчатку с дрона во двор в Бериславе, есть пострадавшие
Киев • УНН
Российская армия применила начиненный взрывчаткой беспилотник для атаки на жилой дом в Бериславе, в результате чего 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные ранения и осколочные ранения конечностей, после чего были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Российская армия применила беспилотник для атаки во двор жилого дома в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали 91-летняя женщина и 58-летний мужчина, после чего были госпитализированы, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.
Детали
"российская армия атаковала с беспилотника Берислав. Взрывчатку сбросили во двор жилого дома. Под вражеский удар попали два человека. 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения конечностей", - сообщили в ОВА в Telegram.
Как указано, пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва29 февраля 2024, 08:15 • 20968 просмотров
Враг сбросил взрывчатку с дрона во двор в Бериславе, есть пострадавшие
Российская армия применила начиненный взрывчаткой беспилотник для атаки на жилой дом в Бериславе, в результате чего 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные ранения и осколочные ранения конечностей, после чего были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
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