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Враг сбросил взрывчатку с дрона во двор в Бериславе, есть пострадавшие

Враг сбросил взрывчатку с дрона во двор в Бериславе, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 13:00  •  4620 просмотра

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Российская армия применила начиненный взрывчаткой беспилотник для атаки на жилой дом в Бериславе, в результате чего 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные ранения и осколочные ранения конечностей, после чего были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Российская армия применила беспилотник для атаки во двор жилого дома в Бериславе Херсонской области, в результате чего пострадали 91-летняя женщина и 58-летний мужчина, после чего были госпитализированы, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.

Детали

"российская армия атаковала с беспилотника Берислав. Взрывчатку сбросили во двор жилого дома. Под вражеский удар попали два человека. 91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения конечностей", - сообщили в ОВА в Telegram. 

Как указано, пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва29 февраля 2024, 08:15 • 20968 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
beryslavБерислав
Ворог скинув вибухівку з дрона на подвір'я у Бериславі, є постраждалі
Enemy dropped explosives from a drone on a yard in Beryslav, there are victims
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