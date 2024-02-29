Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва

Блокада на границе с Польшей: в очередях 2200 грузовиков, есть существенные снижения количества пересечений - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, что привело к накоплению около 2200 грузовиков в очередях и значительному уменьшению количества пересечений фур.