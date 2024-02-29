Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва
Киев • УНН
Мужчина погиб после обстрела российскими войсками жилых домов в Херсонском районе 29 февраля.
Российские войска сегодня утром атаковали Херсонский район, есть погибший, начато расследование, сообщили в четверг в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 29 февраля около 05:40 военные рф обстреляли Дарьевскую громаду Херсонского района.
"В результате обстрела села Понятовка погиб 35-летний мужчина", - сообщили в прокуратуре.
Повреждения, как указано, получили жилые дома, хозяйственные постройки.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне, за сутки в области из-за обстрелов погиб один человек29 февраля 2024, 07:00 • 16878 просмотров
Армия рф утром атаковала Херсонский район, есть жертва
Мужчина погиб после обстрела российскими войсками жилых домов в Херсонском районе 29 февраля.
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