Армія рф вранці атакувала Херсонський район, є жертва
Київ • УНН
Чоловік загинув після обстрілу російськими військами житлових будинків у Херсонському районі 29 лютого.
Російські війська сьогодні вранці атакували Херсонський район, є загиблий, розпочато розслідування, повідомили у четвер у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 29 лютого близько 05:40 військові рф обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району.
"Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік", - повідомили у прокуратурі.
Пошкоджень, як вказано, зазнали житлові будинки, господарські споруди.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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