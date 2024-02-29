Ворог скинув вибухівку з дрона на подвір'я у Бериславі, є постраждалі
Київ • УНН
Російська армія застосувала начинений вибухівкою безпілотник для атаки на житловий будинок у Бериславі, внаслідок чого 91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові поранення та осколкові поранення кінцівок, після чого були госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.
Російська армія застосувала безпілотник для атаки на подвір'я житлового будинку у Бериславі Херсонської області, внаслідок чого постраждали 91-річна жінка та 58-річний чоловік, після чого були госпіталізовані, повідомили у Херсонській ОВА у четвер, пише УНН.
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"російська армія атакувала з безпілотника Берислав. Вибухівку скинули на подвірʼя житлового будинку. Під ворожий удар потрапили двоє людей. 91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як вказано, постраждалих шпиталізували. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.
Армія рф вранці атакувала Херсонський район, є жертва29.02.24, 10:15 • 24721 перегляд