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россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина

россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 17:17  •  7536 просмотра

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Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников-камикадзе 29 февраля, ранив 72-летнего местного жителя.

Сегодня, 29 февраля, российские войска снова обстреливали Никопольский район из артиллерии и дронами-камикадзе. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россияне четыре раза обстреляли Никопольский район из артиллерии. За день направил туда и полдесятка БпЛА.

Враг целился по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Пострадал 72-летний местный житель. Мужчина будет лечиться дома 

- резюмировал Лысак. 

Также в результате атак повреждены 12 частных домов, 5 дачных домов, несколько авто, линии электропередач, газопровод. Изуродованы 9 хозяйственных построек, еще одна - уничтожена.

Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша29 февраля 2024, 15:51 • 11650 просмотров

Напомним

Сегодня, 29 февраля, армия рф в очередной раз атаковала села Купянского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов ранен 63-летний мужчина.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією: поранено 72-річного чоловіка
russians attack Nikopol district with drones and artillery: 72-year-old man wounded
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россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина

Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников-камикадзе 29 февраля, ранив 72-летнего местного жителя.

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россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина

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