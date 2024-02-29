россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников-камикадзе 29 февраля, ранив 72-летнего местного жителя.
Сегодня, 29 февраля, российские войска снова обстреливали Никопольский район из артиллерии и дронами-камикадзе. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что россияне четыре раза обстреляли Никопольский район из артиллерии. За день направил туда и полдесятка БпЛА.
Враг целился по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Пострадал 72-летний местный житель. Мужчина будет лечиться дома
Также в результате атак повреждены 12 частных домов, 5 дачных домов, несколько авто, линии электропередач, газопровод. Изуродованы 9 хозяйственных построек, еще одна - уничтожена.
Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша29 февраля 2024, 15:51 • 11650 просмотров
Напомним
Сегодня, 29 февраля, армия рф в очередной раз атаковала села Купянского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов ранен 63-летний мужчина.
россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина
Российские войска обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников-камикадзе 29 февраля, ранив 72-летнего местного жителя.
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