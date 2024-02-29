россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина

Сегодня, 29 февраля, российские войска снова обстреливали Никопольский район из артиллерии и дронами-камикадзе. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россияне четыре раза обстреляли Никопольский район из артиллерии. За день направил туда и полдесятка БпЛА.

Враг целился по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Пострадал 72-летний местный житель. Мужчина будет лечиться дома - резюмировал Лысак.

Также в результате атак повреждены 12 частных домов, 5 дачных домов, несколько авто, линии электропередач, газопровод. Изуродованы 9 хозяйственных построек, еще одна - уничтожена.

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Напомним

Сегодня, 29 февраля, армия рф в очередной раз атаковала села Купянского района Харьковской области. В результате вражеских обстрелов ранен 63-летний мужчина.