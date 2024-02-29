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Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша

Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 15:51  •  4416 просмотра

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российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области с помощью беспилотника, в результате чего был ранен 18-летний парень.

российские войска атаковали дроном Волчанск на Харьковщине, в результате был ранен 18-летний парень. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.

По данным следствия, 29 февраля около 12:30 зафиксировано попадание вражеского беспилотника в дорогу в г. Волчанск. Получил ранения 18-летний парень. По предварительным данным, удар был нанесен FPV-дроном,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в 14:00 оккупанты повторно атаковали город. Предварительно, из артиллерии. В результате обстрела поврежден дом.

Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним

российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины, четыре человека погибли, еще 6 получили ранения. В ночь на 29 февраля атаковали Волчанск, попали в аптеку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
kharkivХарьков
Ворог атакував FPV-дроном Вовчанськ: поранений 18-річний юнак
Enemy attacks Vovchansk with FPV drone: 18-year-old wounded
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Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша

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