Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша
Киев • УНН
российские войска атаковали Волчанск в Харьковской области с помощью беспилотника, в результате чего был ранен 18-летний парень.
российские войска атаковали дроном Волчанск на Харьковщине, в результате был ранен 18-летний парень. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.
По данным следствия, 29 февраля около 12:30 зафиксировано попадание вражеского беспилотника в дорогу в г. Волчанск. Получил ранения 18-летний парень. По предварительным данным, удар был нанесен FPV-дроном,
Детали
Отмечается, что в 14:00 оккупанты повторно атаковали город. Предварительно, из артиллерии. В результате обстрела поврежден дом.
Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).
Напомним
российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины, четыре человека погибли, еще 6 получили ранения. В ночь на 29 февраля атаковали Волчанск, попали в аптеку.
Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша
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