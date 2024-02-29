Враг атаковал FPV-дроном Волчанск: ранен 18-летний юноша

С начала российского вторжения от подрыва на минах и взрывоопасных предметах погибли более 270 человек, среди них 14 детей - ГСЧС

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с начала российского вторжения в Украину от мин и взрывных устройств погибло более 270 человек, в том числе 14 детей, и более 600 получили ранения.