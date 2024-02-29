Ворог атакував FPV-дроном Вовчанськ: поранений 18-річний юнак
Київ • УНН
російські війська атакували Вовчанськ у Харківській області за допомогою безпілотника, в результаті чого було поранено 18-річного хлопця.
російські війська атакували дроном Вовчанськ на Харківщині, в результаті був поранений 18-річний хлопець. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, пише УНН.
За даними слідства, 29 лютого близько 12:30 зафіксовано влучання ворожого безпілотника у дорогу у м. Вовчанськ. Отримав поранення 18-річний хлопець. За попередніми даними, удар був завданий FPV-дроном,
Деталі
Зазначається, що о 14:00 окупанти повторно атакували місто. Попередньо, з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).
Нагадаємо
російські війська минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини, чотири людини загинули, ще 6 отримали поранення. У ніч на 29 лютого атакували Вовчанськ, влучили в аптеку.