В небе над Украиной ночью уничтожили 4 "шахеда"

Силы обороны в ночь на 1 марта уничтожили четыре из четырех ударных БпЛА типа "Shahed", которыми враг пытался атаковать Украину. Об этом в пятницу сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Как сообщается, в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и белгородской обл. и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (из районов приморско-ахтарск, курск - рф.).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожено 4 "шахеды" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

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