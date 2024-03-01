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В небе над Украиной ночью уничтожили 4 "шахеда"

В небе над Украиной ночью уничтожили 4 "шахеда"

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 07:26  •  4211 просмотра

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Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 4 ударных беспилотников Shahed над территорией Украины в ночь на 1 марта.

Силы обороны в ночь на 1 марта уничтожили четыре из четырех ударных БпЛА типа "Shahed", которыми враг пытался атаковать Украину. Об этом в пятницу сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН

Как сообщается, в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и белгородской обл. и 4-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (из районов приморско-ахтарск, курск - рф.).

 В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожено 4 "шахеды" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей

- говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.
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россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: ранен 72-летний мужчина29 февраля 2024, 17:17 • 22423 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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У небі над Україною вночі знищили 4 "шахеда"
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В небе над Украиной ночью уничтожили 4 "шахеда"

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 4 ударных беспилотников Shahed над территорией Украины в ночь на 1 марта.

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