У МЗС роз'яснили, як Іран розслідуватиме авіакатастрофу українського літака Boeing

КИЇВ. 8 січня. УНН. Розслідування авіакатастроф регламентується міжнародним правом, зокрема додатком 13 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року і відбувається у спіробітництві багатьох держав. Про це розповів політичний директор МЗС України Олексій Макеєв на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.