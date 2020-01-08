У МЗС роз'яснили, як Іран розслідуватиме авіакатастрофу українського літака Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Розслідування авіакатастроф регламентується міжнародним правом, зокрема додатком 13 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року і відбувається у спіробітництві багатьох держав. Про це розповів політичний директор МЗС України Олексій Макеєв на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
За його інформацією, головною у розслідуванні є держава, у якій сталася катастрофа. Саме вона утворює незалежну комісію з розслідування. Вона також має оперативно повідомити про катастрофу державу, де зареєстроване судно, державу-оператора (в обох останніх випадаках це - Україна), державу, де повітряне судно було спроектоване/виготовлене, а також ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації, - ред.). У розслідуванні можуть також брати участь згадані вище держави, а також держави, громадяни яких постраждали у катастрофі.
Україна заявила про свій намір долучитися до роботи комісії з розслідування, це було підкреслено, зокрема, під час сьогоднішньої телефонної розмови міністра закордонних справ України з міністром закордонних справ Ірану, повідомив Макеєв.
Нагадаємо, Іран не буде відправляти "чорні скриньки" українського літака Boeing, що зазнав катастрофи біля Тегерана, компанії Boeing або Сполученим Штатам.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий. Також причиною авіакатастрофи українського літака, що сталася 8 січня в Ірані стало загоряння одного з його двигунів. Про це повідомив представник влади Ірану.
При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.
Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається".