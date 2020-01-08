В МИД разъяснили, как Иран будет расследовать авиакатастрофу украинского самолета Boeing

КИЕВ. 8 января. УНН. Расследование авиакатастроф регламентируется международным правом, в частности приложению 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и происходит в сотрудничестве многих государств. Об этом рассказал политический директор МИД Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook, сообщает УНН.