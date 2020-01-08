Іран відмовився передати "чорні скриньки" українського літака Boeing

Так, відповідаючи на питання про те, чи буде "чорна скринька" літака відправлена до країни-виробника, і чи буде "чорна скринька" Boeing читатися в США, Абедзаде сказав: "ми не віддамо "чорну скриньку" виробнику і американцям".

Він підкреслив, що інформація про "чорну скриньку" літака буде передана в Управління цивільної авіації після її зачитування.

У той же час, як інформує агентство Reuters, згідно з міжнародними правилами, Україна братиме участь в розслідуванні катастрофи, Сполучені Штати також повинні взяти участь в якості країни, в якій був спроектований і виготовлений літак. Франція, у якій базується виробник двигунів CFM, також може бути залученою стороною.

В Україні також відреагували на відмову Ірану передати "чорні скриньки" компанії.

"Іран вже відмовився від надання експертам компанії Боїнг доступу до "чорних ящиків". Не дивно. Але сигнал тривожний", - написав у Twitter радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Дану заяву зроблено на фоні загострення відносин між США та Іраном на Близькому Сході. Так, нещодавно американські військові здійснили авіаудар на території Іраку, в результаті якого загинув вископоставлений генерал КСІР Кассем Сулеймані. У відповідь на це сьогодні, 8 січня, зранку Іран здійснив ракетний удар по америкаським військовим об'єктам у Іраку.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий. Також причиною авіакатастрофи українського літака, що сталася 8 січня в Ірані стало загоряння одного з його двигунів. Про це повідомив представник влади Ірану.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається".

Пізніше на сайті посольства видалили інформацію про попередні причини трагедії.

Крім того, у МЗС повідомили, що за наявною інформацією щодо країн походження загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ в Ірані, 11 людей - з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

Як повідомлялося раніше в УНН, український літак, що зазнав катастрофи в Ірані, проходив техобслуговування 6 січня.

Іран вже відмовився від надання експертам компанії Боїнг доступу до «чорних скриньок».

Не дивно. Але сигнал тривожний☝️.