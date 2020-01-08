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У МАУ не вважають членів екіпажу винуватцями катастрофи

У МАУ не вважають членів екіпажу винуватцями катастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. В авіакомпанії МАУ не вважають, що в аварії літака Boeing 737-800 NG винен екіпаж. Про це повідомив віцепрезидент з льотної роботи МАУ Ігор Сосновський, передає кореспондент УНН.

"Маючи дані на сьогоднішній день, що літак набрав 2400 метрів висоти - помилка екіпажу мінімальна. Ми її просто не розглядаємо. З огляду на їх досвід, дуже складно сказати, що з екіпажем могло бути щось не так", - заявив Сосновський.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

Як повідомлялося раніше в УНН, ЄС та країни Європи висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані. 

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