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ЄС та країни Європи висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані

ЄС та країни Європи висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані

Київ • УНН

 • 18402 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловили співчуття з приводу катастрофи літака МАУ в Ірані, на борту якого попередньо перебували 11 українців. Про це вони повідомили у Twitter, передає УНН.

"Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх близьких у результаті аварії українського літака сьогодні вранці. Наразі експерти з авіаційної безпеки повинні з'ясувати причину аварії, давши відповіді щодо цієї жахливої трагедії", - написала фон дер Ляєн.

Своєю чергою, Боррель зазначив: "Мої щирі співчуття сім'ям загиблих в результаті трагічної катастрофи українського літака минулої ночі над Іраном".

Наразі співчуття висловили також представники ЄС, Ради Європи, Туреччини, Польщі, Німеччини, Латвії, Словаччини, Естонії, Японії та інші.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.
At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

My sincere condolences to the families of the victims of the tragic crash of the Ukrainian plane last night over Iran. pic.twitter.com/B5Ry2Bxu1o

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 8, 2020

Expressing my deepest condolences to the families of victims of the Ukrainian flight that crashed this morning near Tehran.

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 8, 2020

Horrible news - our thoughts and prayers are with those who died in this tragedy, their families and loved ones. https://t.co/xYYuKqzb5b pic.twitter.com/y3mOt3HUgf

— Peter M. Wagner (@pmwBxl) January 8, 2020

Horrible news coming from Tehran this morning: My deep condolences to the families and loved ones of all those aboard the tragic @fly_uia flight.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) January 8, 2020

In a letter to President Zelensky @ZelenskyyUa Secretary General Marija Pejčinović Burić expresses her condolences to the families of the victims of the Ukrainian plane crash and conveys her solidarity with the Ukrainian people on behalf of the Council of Europe @DmytroKuleba pic.twitter.com/qLx6BFNQbS

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) January 8, 2020

З великим сумом дізнались про падіння літака Міжнародних авіаліній України поблизу Тегерану та жерти, що були спричинені падінням. Поділяємо біль дружнього українського народу, співчуваємо сім'ям загиблих.

— T.C. Kiev Büyükelçiliği / Посольство Туреччини (@TCKievBE) January 8, 2020

There were no Polish citizens among the passengers of airlines plane which crashed in Tehran.

— Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) January 8, 2020

Анка Фельдгузен про падіння літака в Ірані: pic.twitter.com/46F1Mn5QND

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 8, 2020

Latvian MFA expresses its deepest condolences to all those who lost their relatives and loved ones in the #Ukraine International Airlines flight #PS752 plane crash in #Tehran. @MFA_Ukraine

— Latvian MFA (@Latvian_MFA) January 8, 2020

#Lithuania extends its deepest condolences to the bereaved families and loved ones over the tragic aircraft accident in #Teheran which caused the loss of more than 170 lives. Our hearts are with you.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 8, 2020

Deepest condolences to the families of victims and the People of #Ukraine of the #planecrash, @MfaUkraine

— Iveta Hricova (@IHricova) January 8, 2020

My deepest condolences to the victims and their loved ones of the Ukrainian plane #PS752 crash near #Tehran last night.

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) January 8, 2020

Had a phone conversation with @MevlutCavusoglu, thanked for the condolences #PS752.
My colleague also stressed: Turkey will raise questions of deoccupation of #Crimea and release of all UA citizens illegally detained in Russia & occupied territories during Putin's visit today.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

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