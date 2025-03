ЄС та країни Європи висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані

"Мої глибокі співчуття всім, хто втратив своїх близьких у результаті аварії українського літака сьогодні вранці. Наразі експерти з авіаційної безпеки повинні з'ясувати причину аварії, давши відповіді щодо цієї жахливої трагедії", - написала фон дер Ляєн.

Своєю чергою, Боррель зазначив: "Мої щирі співчуття сім'ям загиблих в результаті трагічної катастрофи українського літака минулої ночі над Іраном".

Наразі співчуття висловили також представники ЄС, Ради Європи, Туреччини, Польщі, Німеччини, Латвії, Словаччини, Естонії, Японії та інші.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається”.

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

