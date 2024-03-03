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У МЗС Молдови відреагували на заяви лаврова: "Не має морального права читати лекції про демократію та свободу"

Київ • УНН

 • 40339 перегляди

Міністерство закордонних справ Молдови відповіло, що лавров і кремлівський режим не мають права читати лекції про демократію і свободу, враховуючи неспровоковані напади на сусідів.

У МЗС Молдови відреагували на заяви лаврова: "Не має морального права читати лекції про демократію та свободу"

МЗС Молдови відреагувало на слова міністра закордонних справ рф сергія лаврова, зазначивши, що лавров і кремлівський режим не мають морального права читати лекції про демократію та свободу. Про це повідомляє видання Reuters, передає УНН.

Деталі

"Міністр лавров і кремлівський режим не мають морального права читати лекції про демократію та свободу. Країна, яка ув’язнює опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світу нічого, крім крові та болю", - йдеться в заяві МЗС.

Раніше міністр закордонних справ рф сергій лавров заявляв, що уряд Молдови "йде по стопах Києва" після того, як Придністров’я звернулося до москви , щоб допомогти своїй економіці витримати "тиск" з боку уряду Молдови, що адміністрація Кишинева відкинула як пропагандистський захід. .

Нагадаємо

Придністров'я звернулося до росії за допомогою у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови. Відповідну декларацію ухвалив з'їзд місцевих "депутатів".

Павло Башинський

Павло Башинський

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