В МИД Молдовы отреагировали на заявления лаврова: "Не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе"
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Молдовы ответило, что лавров и кремлевский режим не имеют права читать лекции о демократии и свободе, учитывая неспровоцированные нападения на соседей.
МИД Молдовы отреагировал на слова министра иностранных дел рф сергея лаврова, отметив, что лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.
Детали
"Министр лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе. Страна, которая сажает оппозиционных политиков и убивает их, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли", - говорится в заявлении МИД.
Ранее министр иностранных дел рф сергей лавров заявлял, что правительство Молдовы "идет по стопам Киева" после того, как Приднестровье обратилось к москве, чтобы помочь своей экономике выдержать "давление" со стороны правительства Молдовы, что администрация Кишинева отвергла как пропагандистское мероприятие.
Напомним
Приднестровье обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд местных "депутатов".
В МИД Молдовы отреагировали на заявления лаврова: "Не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе"
Министерство иностранных дел Молдовы ответило, что лавров и кремлевский режим не имеют права читать лекции о демократии и свободе, учитывая неспровоцированные нападения на соседей.
В ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, в Николаеве слышен звук взрыва
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе удара баллистических ракет с юга, когда во многих регионах прозвучали сирены воздушной тревоги.
Враг 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: ситуация на фронте
На Новопавловском направлении 27 раз были отражены попытки противника прорвать оборону украинских войск. В течение суток произошло 68 боевых столкновений.
Удар рф по Одессе: под завалами нашли еще одного погибшего ребенка
Еще один ребенок, 8-летняя девочка по имени Злата, была найдена мертвой под завалами в Одессе после российской атаки 2 марта.
Смертельные атаки на Украину и промедление союзников в помощи: кризис без выходных
Смертоносные атаки россии на Украину подчеркнули потребность Украины в немедленной поддержке противовоздушной обороны со стороны союзников для защиты гражданского населения.
Под завалами в Одессе нашли 10-летнего мальчика - Кипер
Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика под завалами в Одессе.
Враг за сегодня атаковал дронами 7 населенных пунктов Херсонщины: есть попадания
Вражеские беспилотники атаковали 7 населенных пунктов в Херсонской области, попав в нежилые здания.
россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область: есть пострадавшая
россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию.
Украина готовится к российским дезинформационным атакам на Зеленского - Bloomberg
Украина готовится к спонсируемой кремлем дезинформационной кампании, направленной на подрыв доверия к Президенту Зеленскому с приближением конца его каденции.
В Торецке Донецкой области нашли неразорвавшуюся авиационную бомбу рф
Неразорвавшуюся российскую авиационную бомбу нашли в хозяйственной постройке в Торецке Донецкой области.