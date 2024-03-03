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В МИД Молдовы отреагировали на заявления лаврова: "Не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе"

В МИД Молдовы отреагировали на заявления лаврова: "Не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе"

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 17:50  •  14240 просмотра

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Министерство иностранных дел Молдовы ответило, что лавров и кремлевский режим не имеют права читать лекции о демократии и свободе, учитывая неспровоцированные нападения на соседей.

МИД Молдовы отреагировал на слова министра иностранных дел рф сергея лаврова, отметив, что лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе. Об этом сообщает издание Reuters, передает УНН.

Детали

"Министр лавров и кремлевский режим не имеют морального права читать лекции о демократии и свободе. Страна, которая сажает оппозиционных политиков и убивает их, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли", - говорится в заявлении МИД.

Ранее министр иностранных дел рф сергей лавров заявлял, что правительство Молдовы "идет по стопам Киева" после того, как Приднестровье обратилось к москве, чтобы помочь своей экономике выдержать "давление" со стороны правительства Молдовы, что администрация Кишинева отвергла как пропагандистское мероприятие.

Напомним

Приднестровье обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд местных "депутатов".

Павел Башинский

Павел Башинский

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У МЗС Молдови відреагували на заяви лаврова: "Не має морального права читати лекції про демократію та свободу"
The Moldovan Foreign Ministry responded to Lavrov's statements: "He has no moral right to lecture about democracy and freedom"
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В МИД Молдовы отреагировали на заявления лаврова: "Не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе"

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