У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліція
У Миколаєві загинули двоє малолітніх дітей, яких матір залишила самих у квартирі на пів доби.
У Миколаєві загинули двоє малолітніх дітей, яких матір залишила самих у квартирі на пів доби, поліцейські встановлюють обставини, попередньо, діти померли від отруєння чадним газом, повідомили у вівторок у ГУНП у Миколаївській області, пише УНН.
Попередньо правоохоронці з’ясували, що жінка залишила чотирирічного сина та трирічну дочку самих у квартирі на пів доби. Повернувшись додому у стані алкогольного спʼяніння, матір виявила дітей без ознак життя, а квартиру наповнену паром
Повідомлення про подію надійшло до поліції від жительки Миколаєва вчора, 27 жовтня.
"Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіла двох малолітніх дітей - трирічної дівчинки та чотирирічного хлопчика. На стелі приміщення поліцейські помітили конденсат від пари", - ідеться у повідомленні.
Під час огляду тіл дітей судово-медичний експерт, як вказано, "не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті".
Під час першочергових слідчих дій правоохоронці, як повідомляється, встановили, що жінка залишила двох дітей без нагляду напередодні ввечері. "Коли наступного дня повернулась, виявила сина та доньку без ознак життя. Разом із тим, у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром", - зазначається у повідомленні.
Для встановлення остаточної причини смерті тіла направили на проведення судово-медичних експертиз. За попередніми висновками фахівців, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом
Жінку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 166 КК України "Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки" та ч. 3 ст. 135 КК України "Залишення у небезпеці, що спричинило смерть".
Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.
