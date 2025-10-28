В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция
Киев • УНН
В Николаеве погибли двое малолетних детей, которых мать оставила одних в квартире на полсуток.
В Николаеве погибли двое малолетних детей, которых мать оставила одних в квартире на полсуток, полицейские устанавливают обстоятельства, предварительно, дети умерли от отравления угарным газом, сообщили во вторник в ГУНП в Николаевской области, пишет УНН.
Предварительно правоохранители выяснили, что женщина оставила четырехлетнего сына и трехлетнюю дочь одних в квартире на полсуток. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, мать обнаружила детей без признаков жизни, а квартиру наполненную паром
Детали
Сообщение о происшествии поступило в полицию от жительницы Николаева вчера, 27 октября.
"При осмотре помещения правоохранители обнаружили тела двух малолетних детей - трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. На потолке помещения полицейские заметили конденсат от пара", - говорится в сообщении.
При осмотре тел детей судебно-медицинский эксперт, как указано, "не обнаружил внешних признаков насильственной смерти".
В ходе первоочередных следственных действий правоохранители, как сообщается, установили, что женщина оставила двоих детей без присмотра накануне вечером. "Когда на следующий день вернулась, обнаружила сына и дочь без признаков жизни. Вместе с тем, в ванной комнате был открыт кран горячей воды, а квартира заполнена паром", - отмечается в сообщении.
Для установления окончательной причины смерти тела направили на проведение судебно-медицинских экспертиз. По предварительным выводам специалистов, смерть детей наступила в результате отравления угарным газом
Женщину следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 166 УК Украины "Злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия" и ч. 3 ст. 135 УК Украины "Оставление в опасности, повлекшее смерть".
Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении.
