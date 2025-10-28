В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция

$42.070.07
Эксклюзив
09:42 • 3512 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 8948 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 9190 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 10119 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 11687 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 22951 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 20808 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12680 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47446 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69667 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Только 30% жителей оккупированного Донбасса имеют работу - ЦНС28 октября, 01:06
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38
Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направлении28 октября, 02:10
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США28 октября, 03:15
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнце07:00
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздника27 октября, 16:54
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 127 октября, 13:30
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Си Цзиньпин
Илон Маск
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Полтавская область
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьми27 октября, 12:28
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером Брауном27 октября, 11:25
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В Николаеве погибли двое малолетних детей, которых мать оставила одних в квартире на полсуток.

В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция

В Николаеве погибли двое малолетних детей, которых мать оставила одних в квартире на полсуток, полицейские устанавливают обстоятельства, предварительно, дети умерли от отравления угарным газом, сообщили во вторник в ГУНП в Николаевской области, пишет УНН.

Предварительно правоохранители выяснили, что женщина оставила четырехлетнего сына и трехлетнюю дочь одних в квартире на полсуток. Вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, мать обнаружила детей без признаков жизни, а квартиру наполненную паром

- сообщили в полиции.

Детали

Сообщение о происшествии поступило в полицию от жительницы Николаева вчера, 27 октября.

"При осмотре помещения правоохранители обнаружили тела двух малолетних детей - трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. На потолке помещения полицейские заметили конденсат от пара", - говорится в сообщении.

При осмотре тел детей судебно-медицинский эксперт, как указано, "не обнаружил внешних признаков насильственной смерти".

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители, как сообщается, установили, что женщина оставила двоих детей без присмотра накануне вечером. "Когда на следующий день вернулась, обнаружила сына и дочь без признаков жизни. Вместе с тем, в ванной комнате был открыт кран горячей воды, а квартира заполнена паром", - отмечается в сообщении.

Для установления окончательной причины смерти тела направили на проведение судебно-медицинских экспертиз. По предварительным выводам специалистов, смерть детей наступила в результате отравления угарным газом

- сообщили в полиции.

Женщину следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 166 УК Украины "Злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия" и ч. 3 ст. 135 УК Украины "Оставление в опасности, повлекшее смерть".

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении.

В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детей05.10.25, 10:51

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Отопление
Национальная полиция Украины
Николаев