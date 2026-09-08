У Молдові заявили про активізацію вербування громадян росією для диверсій проти України

Спецслужби Молдови фіксують активізацію вербування своїх громадян до диверсійної діяльності, спрямованої переважно проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

За словами очільника Служби інформації та безпеки Молдови, російські спецслужби активно залучають людей через соцмережі, пропонуючи їм гроші за виконання "простих завдань" — фотографування певних об’єктів або спостереження за ними. Після залучення людини до такої діяльності завдання можуть ставати складнішими та передбачати безпосереднє проведення диверсій.

У спецслужбах Молдови заявляють, що значна частина таких дій спрямована проти України. Правоохоронці Молдови вже провели кілька контроперацій спільно з українськими правоохоронцями та зірвали плани зловмисників.

Раніше Центр повідомляв про спроби підпалів та інші диверсії у Словаччині, Естонії, Болгарії й інших країнах Східної Європи. У більшості цих випадків слідчі розглядають версію про російський слід як головну.

Вербування через соціальні мережі та залучення громадян інших країн до диверсій є одним з інструментів гібридної агресії кремля. росія намагається створювати мережі виконавців у Європі та використовувати їх для атак на критичну й оборонну інфраструктур