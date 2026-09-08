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Естонія посилює захист від російських кібератак - ЦПД

Київ • УНН

 • 374 перегляди

З вересня листи з серверів рф і домену .ru надходитимуть до карантину держустанов Естонії. Кількість DDoS-атак на країну зросла до 756.

Естонія посилює захист від російських кібератак - ЦПД

Естонія посилює кіберзахист держсектору та обмежує надходження листів із російських серверів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з вересня електронні листи з російських серверів та адрес із доменом ".ru" не надходитимуть безпосередньо до державних установ Естонії. Такі повідомлення автоматично перенаправлятимуться до карантину для додаткової перевірки.

Міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза Пакоста пояснила, що це необхідно для захисту держустанов від кібератак

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що рішення Естонії пов’язане зі стрімким зростанням масштабів кіберзагроз. Кількість DDoS-атак у країні збільшилася з 484 у 2023 році до 580 у 2024-му та 756 у 2025-му. Пакоста зазначила, що значна частина цих кібератак пов’язана саме з росією.

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Вадим Хлюдзинський

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Кібератака
російська пропаганда
Німеччина
Естонія