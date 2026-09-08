Эстония усиливает защиту от российских кибератак — ЦПД
Киев • УНН
С сентября письма с серверов РФ и домена .ru будут поступать в карантин государственных учреждений Эстонии. Количество DDoS-атак на страну выросло до 756.
Эстония усиливает киберзащиту государственного сектора и ограничивает поступление писем с российских серверов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
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Отмечается, что с сентября электронные письма с российских серверов и адресов с доменом ".ru" не будут поступать непосредственно в государственные учреждения Эстонии. Такие сообщения будут автоматически перенаправляться в карантин для дополнительной проверки.
Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза Пакоста пояснила, что это необходимо для защиты госучреждений от кибератак
Указывается, что решение Эстонии связано с быстрым ростом масштабов киберугроз. Количество DDoS-атак в стране увеличилось с 484 в 2023 году до 580 в 2024-м и 756 в 2025-м. Пакоста отметила, что значительная часть этих кибератак связана именно с Россией.
Напомним
Германия создаст комплексную систему защиты от дронов, кибератак и диверсий после попытки атаки аэропорта Лейпцига российским беспилотником.
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